660 окупантів та 18 БпЛА: шалені втрати ворога на 7 травня
7 травня 2023, 08:03Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 438 добу. Росіяни, які незаконно вторглися на нашу землю, окупували частину територій, обстрілюють мирні населені пункти та вбивають невинних людей, зазнають дедалі більших втрат.
Так, лише за минулу добу українські захисники знищили ще 660 російських терористів. Загальна кількість "пакетованих" вже перевищила 193 тисячі осіб.
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Втрати агресора у повномасштабній війні проти України
Актуальна статистка втрат росіян наразі виглядає наступним чином:
- особового складу – 193 430 (+660) осіб;
- танків – 3723 (+6),
- бойових броньованих машин – 7248 (+10),
- артилерійських систем – 3010 (+18),
- РСЗВ – 554 (+2),
- засоби ППО – 306 (+0),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
- крилаті ракети – 947 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16),
- спеціальна техніка – 380 (+5).
Що відбувається на фронті: коротко
- Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Відтак, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.
- Наша авіація за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
- Оборонці нашої країни протягом доби знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
- Варто зауважити, що у ранковому зведенні Генштабу повідомили, що російські окупанти відчувають свій близький кінець. Загарбники проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку.
- Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.