Кобзон роздав ще понад 600 пірамідок: шалені втрати ворога станом на 11 травня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Щодня наші захисники ліквідовують сотні окупантів. Лиш за минулу добу статистику поповнили 610 бійців ворога.

І це лише квіточки. Якщо говорити про загальні втрати від 24 лютого 2022 року, то вони вражають ще більше. Ворог втратив уже 196 920 своїх солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже вкрай складно рахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Ворог не лише втратив майже 200 тисяч своїх бійців. У нього ще й стало на тисячі одиниць техніки менше. Мовиться про танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, літаки, вертольоти та судна. Все це перетворилося на брухт. Зокрема, крейсер "Москва", який став демонстрацією нікчемності російського війська.

танків – 3 740;

бойових броньованих машин – 7 287;

артилерійських систем – 3 053;

РСЗВ – 557;

засобів ППО – 310;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627;

крилатих ракет – 970;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984;

спеціальної техніки – 391.



Актуальні втрати ворога станом на 11 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазнає втрат, але все ще атакує

Слід розуміти, що колосальні втрати не зупиняють російських військових. Вони продовжують атакувати десятки разів за добу. За даними Генштабу, основні зусилля загарбники зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Мар'їнському напрямках.

За минулу добу наші захисники відбили 39 атак окупантів. Що стосується найзапекліших боїв, то вони зараз точаться за Бахмут і Мар'їнку.

Зазначимо, що Кремль не відмовляється від своїх планів. Росія все ще прагне вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Саме на це окупанти й кидають усіх своїх бійців. І ніхто всередині країни, на шляху до досягнення цілі, не рахує втрат.