В Україні загинуло понад 20 російських генералів, – ЗМІ

Станом на ранок 9 лютого втрати Росії у війні проти України вже перевищили 135 000 осіб. До речі, серед загиблих окупантів знайшлося місце і для вищого керівництва.

Так, від початку повномасштабної війни в Україні вже загинули понад 20 російських генералів. Про це повідомило видання Nikkei Asia з посиланням на дані японської розвідки, зібрані у співпраці з США та Європою.

Раніше "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ

Понад 20 знищених російських генералів

Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місце перебування, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.

Смерть генерала послаблює моральний дух військ,

– підкреслив Івата.

Тим часом високопосадовець японської розвідки висловив ще одну версію: "У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні".

У серпні 2022 британська розвідка повідомляла, що в Україні вже загинули щонайменше 10 російських генералів.

Дивіться також Похоронку в кожен дім: як Росія за місяць втратила найбільше солдатів від початку війни

Втрати ворога: актуальні дані від Генштабу ЗСУ

Упродовж 8 лютого Сили оборони ліквідували ще 910 загарбників. Окрім того, знищили багато ворожої техніки. Зокрема: