В Україні загинуло понад 20 російських генералів, – ЗМІ
Джерело:Nikkei Asia
Станом на ранок 9 лютого втрати Росії у війні проти України вже перевищили 135 000 осіб. До речі, серед загиблих окупантів знайшлося місце і для вищого керівництва.
Так, від початку повномасштабної війни в Україні вже загинули понад 20 російських генералів. Про це повідомило видання Nikkei Asia з посиланням на дані японської розвідки, зібрані у співпраці з США та Європою.
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Понад 20 знищених російських генералів
Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.
Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місце перебування, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.
Смерть генерала послаблює моральний дух військ,
– підкреслив Івата.
Тим часом високопосадовець японської розвідки висловив ще одну версію: "У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні".
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Втрати ворога: актуальні дані від Генштабу ЗСУ
Упродовж 8 лютого Сили оборони ліквідували ще 910 загарбників. Окрім того, знищили багато ворожої техніки. Зокрема:
- танків – 3255 (+2);
- бойових броньованих машин – 6468 (+10);
- артилерійських систем – 2244 (+8);
- РСЗВ – 463 (+2);
- засобів ППО – 232 (+4);
- літаків – 295;
- гелікоптерів – 285;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6);
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9);
- спеціальної техніки – 211.