В Україні загинуло понад 20 російських генералів, – ЗМІ

9 лютого 2023, 15:16
Читать новость на русском

Джерело:

Nikkei Asia

Станом на ранок 9 лютого втрати Росії у війні проти України вже перевищили 135 000 осіб. До речі, серед загиблих окупантів знайшлося місце і для вищого керівництва.

Так, від початку повномасштабної війни в Україні вже загинули понад 20 російських генералів. Про це повідомило видання Nikkei Asia з посиланням на дані японської розвідки, зібрані у співпраці з США та Європою.

Раніше "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ

Понад 20 знищених російських генералів

Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місце перебування, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.

Смерть генерала послаблює моральний дух військ,
– підкреслив Івата.

Тим часом високопосадовець японської розвідки висловив ще одну версію: "У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні". 

Зверніть увагу! У серпні 2022 британська розвідка повідомляла, що в Україні вже загинули щонайменше 10 російських генералів.

Дивіться також Похоронку в кожен дім: як Росія за місяць втратила найбільше солдатів від початку війни

Втрати ворога: актуальні дані від Генштабу ЗСУ

Упродовж 8 лютого Сили оборони ліквідували ще 910 загарбників. Окрім того, знищили багато ворожої техніки. Зокрема: 

  • танків – 3255 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6468 (+10);
  • артилерійських систем – 2244 (+8);
  • РСЗВ – 463 (+2);
  • засобів ППО – 232 (+4);
  • літаків – 295;
  • гелікоптерів – 285;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6);
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9);
  • спеціальної техніки – 211.
Автор: Юлія Лобурак