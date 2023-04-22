Ще майже 700 знищених окупантів та десятки техніки: втрати ворога на 22 квітня
22 квітня 2023, 07:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 423 добу. За цей час українські воїни вже очистили планету від понад 185 тисяч окупантів, що вміють лише знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей.
Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 680 загарбників. Також Сили оборони потрощили багацько російської техніки.
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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
Від 24 лютого 2022-го українські захисники вже знищили:
- особового складу –185 730,
- танків – 3672 (+4),
- бойових броньованих машин –7130 (+4),
- артилерійських систем – 2832 (+5),
- РСЗВ – 539,
- засоби ППО – 289 (+4),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 293,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) ,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5),
- спеціальна техніка – 337 (+3).