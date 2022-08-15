Як ССО зірвали спробу окупантів прорватися: кадри від першої особи

російські окупанти досі сподіваються, що у них вийде прорвати нашу оборону. Та ЗСУ щоразу доводять їм свою силу та міць і придують будь-які навали окупантів.

Ворог зазнає великих втрат на війні в Україні. ССО України показали, як зірвали спробу прориву окупантів у одному з районів виконання завдань.

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Головне – не дати ворогу маневрувати

Наші військові описали небезпечну ситуацію, яка виникла. Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни Сил спеціальних операцій вже висунулися на перехоплення противника.

Основна мета операції – не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і далі маневрувати в бік наших позицій.

Удар наших операторів ССО України по ворогу був якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.

Таким чином задум росіян наші воїни зірвали, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. російські окупанти мусили збирати поранених і вбитих. А наші воїни спостерігали за розгромом воїна.

Як тривала операція: дивіться відео

росія втрачає техніку та особовий склад

Стало відомо, що наші військові за допомогою дрона-камікадзе зруйнували спостережну вишку ворога. Після влучання вона впала і завалилась. Вишка простояла якихось кілька секунд, після чого акуратно похилилась додолу та перестала виконувати свої функції для окупантів.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомляв, що в окупованій Попасній ввечері 14 серпня було дуже "гучно". Чергова порція "бавовни" під'їхала на базу ПВК "Вагнер". Там могло загинути понад 100 вагнерівців.

Ще Повітряні сили зранку 15 серпня знищили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області. Це вже третій "приземлений" "Алігатор" за останні 2 доби. Вертоліт задимівся та почав опускатися.

Як ліквідовує ворога Нацгвардія: дивіться відео