Скільки російських офіцерів вже ліквідували в Україні: вражаюча цифра

27 листопада 2022 , 11:52
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Джерело:

Анатолій Штефан "Штірліц"

ЗСУ героїчно нищать російських солдатів та ворожу техніку ворога. Станом на 27 листопада українські воїни ліквідували вже понад 87 тисяч окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад тисячу російських офіцерів. Дані оприлюднили станом на 25 листопада.

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Скільки офіцерів "закобзонились"

За інформацією Анатолія Штефана, в Україні загинули вже 1500 російських офіцерів. І це лише офіційно підтверджені випадки, тож реальна цифра може бути значно більшою.   

Серед загиблих окупантів:

  • генералів – 10;
  • полковників –  45;
  • підполковників – 107;
  • майорів – 204 ;
  • капітанів – 294;
  • старших лейтенантів – 496;
  • лейтенантів – 258;
  • з не ідентифікованим званням – 86.

Втрати росіян станом на 27 листопада:

Зверніть увагу! Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.
  • особового складу – 600 людей,
  • танків – 2 905 (+4 одиниці),
  • бойових броньованих машин – 5 856 (+8),
  • артилерійських систем – 1 897 (+1),
  • РСЗВ – 395 (+0),
  • засобів ППО – 209 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів / катерів – 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

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Автор: Анна Романюк