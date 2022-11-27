Скільки російських офіцерів вже ліквідували в Україні: вражаюча цифра

ЗСУ героїчно нищать російських солдатів та ворожу техніку ворога. Станом на 27 листопада українські воїни ліквідували вже понад 87 тисяч окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад тисячу російських офіцерів. Дані оприлюднили станом на 25 листопада.

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Скільки офіцерів "закобзонились"

За інформацією Анатолія Штефана, в Україні загинули вже 1500 російських офіцерів. І це лише офіційно підтверджені випадки, тож реальна цифра може бути значно більшою.

Серед загиблих окупантів:

генералів – 10;

полковників – 45;

підполковників – 107;

майорів – 204 ;

капітанів – 294;

старших лейтенантів – 496;

лейтенантів – 258;

з не ідентифікованим званням – 86.

Втрати росіян станом на 27 листопада:

особового складу – 600 людей,

танків – 2 905 (+4 одиниці),

бойових броньованих машин – 5 856 (+8),

артилерійських систем – 1 897 (+1),

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),

спеціальної техніки – 163 (+0).

Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.

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