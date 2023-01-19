Ще понад 700 окупантів вирушили до Кобзона: втрати ворога станом на 19 січня

Збройні Сили України продовжують потужно знищувати окупантів на нашій землі. Власне, лише за минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 760 загарбників.

Загалом втрати ворога сягнули 118 530 осіб станом на 19 січня. Це вкотре підтверджує те, що ЗСУ – найкращі.

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Скільки техніки втратили окупанти

У командуванні української армії зазначають, що загалом наші вояки ліквідували:

ворожих танків – 3136 одиниць (+ 6 за добу);

бойових броньованих машин – 6235 одиниць (+10);

артилерійських систем – 2122 одиниці (+14),

РСЗВ – 442 одиниці;

засобів ППО – 220 одиниць;

літаків – 287 одиниць;

гелікоптерів – 277 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 одиниці (+6),

крилатих ракет – 749 одиниць;

кораблів та катерів – 17 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 190 одиниць.

Усі дані, які публікує Генштаб, є орієнтовними, оскільки тривають бойові дії та підрахувати точну кількість втрат у ворожій армії просто-таки не можливо.