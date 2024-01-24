Мінус ще понад 800 окупантів і 100 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 24 січня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. За минулу добу – 23 січня – наші захисники ліквідували 840 окупантів.

Зауважимо, що загальна цифра втрат від початку повномасштабного вторгнення вражає. Так, з 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" скоротилася на 378 660 бійців. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Звернімо увагу на те, що у росіян стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня. Також ворог не дорахується кількох сотень літаків, гелікоптерів і двох десятків суден.

танків – 6227;

бойових броньованих машин – 11 579;

артилерійських систем – 9008;

РСЗВ – 971;

засобів ППО – 659;

літаків – 331;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6998;

крилатих ракет – 1842;

кораблів/катерів – 23;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005;

спеціальної техніки – 1416.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ