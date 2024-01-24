Мінус ще понад 800 окупантів і 100 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 24 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. За минулу добу – 23 січня – наші захисники ліквідували 840 окупантів.
Зауважимо, що загальна цифра втрат від початку повномасштабного вторгнення вражає. Так, з 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" скоротилася на 378 660 бійців. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
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Втрати ворога у техніці
Звернімо увагу на те, що у росіян стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня. Також ворог не дорахується кількох сотень літаків, гелікоптерів і двох десятків суден.
- танків – 6227;
- бойових броньованих машин – 11 579;
- артилерійських систем – 9008;
- РСЗВ – 971;
- засобів ППО – 659;
- літаків – 331;
- гелікоптерів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6998;
- крилатих ракет – 1842;
- кораблів/катерів – 23;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005;
- спеціальної техніки – 1416.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ