Уже понад 170 тисяч ліквідованих окупантів: колосальні втрати ворога станом на 26 березня

Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 170 550 бійців.

А від початку повномасштабного вторгнення статистику втрат ворога поповнили 660 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Танків – 3 595 одиниць;

бойових броньованих машин – 6 947 одиниць;

артилерійських систем – 2 631 одиниця;

РСЗВ – 522 одиниць;

засобів ППО – 277 одиниць;

літаків – 305 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 486 одиниць;

спеціальної техніки – 282 одиниці.

Актуальні втрати ворога станом на 26 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти сфокусували наступальні сили на 4 напрямках. Мовиться про:

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський,

Мар'їнський.

Тільки за минулу добу українські воїни відбили там 85 атак. Втрати ворога у війні проти України стрімко ростуть.

Так, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення загарбників. Також захисники збили БпЛА росіян типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою уразили 3 пункти управління. Крім того, ударів зазнали 5 районів скупчення живої сили, техніки й озброєння противника.

Терор мирного населення з боку окупантів не вщухає

На тимчасово окупованих територіях нашої держави загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Зокрема у Бердянську на Запоріжжі окупаційна "адміністрація" видала нове абсурдне розпорядження.

Відтак, місцеві до 1 квітня мають отримати перепустки, які дозволять їм пересуватися захопленими населеними пунктами області. Варто зауважити, що забрати її зможуть лише ті люди, які пройдуть фільтраційні заходи.