Завтра буде 300 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 жовтня

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні, яку вони самі розв'язали. За минулу добу наші військові відправили на той світ 860 окупантів з так званої "другої армії світу".

Варто зауважити, що загальні втрати за понад півтора року повномасштабного вторгнення вражають ще більше. Наші захисники і захисниці за цей час ліквідували 299 940 російських загарбників. Звернімо увагу на те, що реальна цифра може бути більшою. Це пов'язано з тим, що точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, за цей час у росіян стало значно менше військової техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн.

А ще вороги не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів, РСЗВ, засобів ППО. В окупантів стало на 20 суден і 1 підводний човен менше. Все ще однією з найбільш знакових втрат ворога залишається крейсер "Москва", який надалі лежить на дні Чорного моря.

танків – 5190 (+15);

бойових броньованих машин – 9775 (+17);

артилерійських систем – 7202 (+14);

РСЗВ – 834 (+0);

засобів ППО – 559 (+1);

літаків – 321 (+1);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20);

крилатих ракет – 1544 (+0);

кораблів / катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23);

спеціальної техніки – 1014 (+2).



Актуальні втрати ворога станом на 30 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога.

Також підрозділи ракетних військ уразили 6 районів скупчення особового складу, озброєння та техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетні комплекси та 6 артилерійських засобів російських загарбників.