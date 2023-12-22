"Бавовна" у Керчі та Донецьку, заяви Умєрова про мобілізацію та Крим: хронологія 666 дня війни

Українські воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас росіяни не полишають спроб захопити наші території.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 666 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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