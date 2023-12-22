"Бавовна" у Керчі та Донецьку, заяви Умєрова про мобілізацію та Крим: хронологія 666 дня війни
Українські воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас росіяни не полишають спроб захопити наші території.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 666 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Захисники українського неба збили "Шахед" над Сумщиною. Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: з півночі через Сумщину, з окупованої Херсонщини та акваторії Чорного моря. Тривогу оголосили для: Голова Нацполіції Іван Вигівський призначив службове розслідування щодо очільника поліції Київщини Анатолія Щадила, який, за інформацією журналістів, має під Києвом маєток із власним виходом до води. Кредитори із групи країн G7 погодили відтермінування виплати Україною держборгу до 2027 року, – Мінфін. Адміністрація Байдена розпочала термінові переговори з союзниками про використання російських активів для допомоги Україні. Загалом йдеться про понад 300 мільярдів доларів. Про це пише The New York Times. Журналісти зазначають, що Білий дім нібито тисне на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до другої річниці повномасштабного вторгнення. Уряд Польщі передав Україні ще 5 тисяч "старлінків" для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури. Президент України у вечірньому зверненні розповів, що заслухав окрему доповідь ГУР. Українські розвідники доповіли про ознаки послаблення російського ОПК. Зеленський наголосив, що Сили оборони й надалі працюватимуть над зниженням військового потенціалу ворога. Надвечір окупанти випустили по Запоріжжю ракети. В ОВА заявили, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія змушена призивати до окупаційної армії 1000 – 1200 осіб щодня, аби поповнювати втрати на фронті. Водночас рівень невдоволення російського населення примусовою мобілізацією зріс майже до 70 відсотків. У тимчасово окупованій Макіївці – "бавовна". В українській розвідці пояснили важливість перенесення бойових дій у Крим. По-перше, Крим — це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в наші південні регіони, Херсонську, Запорізьку області. По-друге, базування Чорноморського флоту. Хоч ми його, по суті, ізолювали, і він діє тільки в східній частині Чорного моря, він залишається потужним, є загроза ракетних ударів і проведення патрулювання, Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі, пише Sky News. Я сказав Зеленському, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що (вести переговори – 24 Канал)?, Президент зустрівся з послом Японії в Україні Мацуду Кунінорі, щоб особисто подякувати його країні за лідерську роль під час головування у G7. Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кішіди, різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу. Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами, Президент Фінляндії схвалив надання Україні 21-го пакету військової допомоги на 106 мільйонів євро. Фінська сторона не стала повідомляти подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну. Окупанти випустили авіабомби по шахтах Торецька на Донеччині. Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє зазнали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню. На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє – поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання. Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження. 21 грудня президент вручив сертифікати на квартиру Героям України, а також родинам загиблих Героїв. Зеленський наголосив, що вдячність держави до захисників має бути конкретною. Таблоїд Bild із посиланням на Умєрова заявив, що начебто міністр оборони України наголосив, що Крим 100% буде звільнено, і що начебто це трапиться у 2024 році. Речник Міноборони Павлюк уточнив, що Умєров такого не казав. Він справді висловив упевненість, що Крим 100 звільнять, однак не говорив, що це трапиться у наступному році. Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога, Також він натякнув, що у пріоритеті будуть цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України. У тимчасово окупованих Донецьку, Токмаку та Керчі пролунали вибухи. Відомо, що у Донецьку, зокрема, палав корпус університету, де базувались окупанти. У Криму тим часом перекрили рух Керченським мостом. Сьогодні німецькі ЗМІ подавали заяву міністра Умєрова про намір мобілізації чоловіків з-за кордону. Welt писав, що в інтерв'ю низці ЗМІ Умєров заявив – українців призовного віку у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з’явитися до призовних пунктів. Також він начебто казав про "запрошення" і про наслідки для тих, хто не прийде. Тим часом у коментарі "Бабелю" речник Міноборони сказав, що міністр говорив журналістам про рекрутинг і потребу донести до українців за кордоном, як важливо приєднатися до війська. Речник додав – обговорень механізму призову з-за кордону на порядку денному немає. В медіапросторі поширили інформацію, що діти міністра оборони України Рустема Умєрова мають громадянство США. У Міністерстві оборони прокоментували ситуацію. Зокрема, в оборонному відомстві цю інформацію назвали фейком. У Міноборони заявили, що діти міністра є виключно громадянами України. Місцем видачі документів вказано США, оскільки вони отримали нові українські документи у посольстві України в Штатах. Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу, це дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. За підтримку цієї ініціативи проголосували 248 народних обранців. Закон набуде чинності через пів року після опублікування. Це буде приблизно друге півріччя 2024 року. У Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кіловатів. У Міністерстві енергетики розповіли, чи вдалось стабілізувати ситуацію. У відомстві запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Влада не планує застосовувати планові відключення світла. Міністр оборони Рустем Умєров упевнений у тому, що Україна зможе визволити тимчасово окупований Крим з рук загарбників уже наступного року. За його словами, він "впевнений на 100%", адже це стратегічна ціль України. Міністр оборони також наголосив, що не сумнівається у продовженні підтримки США. Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про створення нових мобільних груп. У Північній операційній зоні вони боронять українське небо не лише на суходолі, а й на воді. За словами Наєва, мобільні вогневі групи мають одне завдання – не допустити прольоту ворожих БпЛА через свою зону відповідальності. Водночас військові моряки запевняють, що у ворожих безпілотників все менше шансів досягати визначених цілей. В Саратові підпалили музей "СВО". Державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Напередодні російські окупанти вивели в Чорне море ракетоносій. Це трапилось вперше за останні три тижні. Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що окупанти не можуть вільно прогулюватись акваторією Чорного моря, зокрема, й у північно-західній частині. Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти воліють більше перебувати ближче до бухти Новоросійська. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА по Київській області. Через падіння уламків дрона на цивільному підприємстві виникла пожежа. Відомо, що у будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. Також постраждали 2 складських приміщення, які розташовані поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає. Українські військові продовжують невпинно боронити нашу країну та витісняти окупанта з зайнятих територій. Зокрема, на лівому березі Херсонщини триває успішна робота з розширення плацдарму. Росіяни прагнуть вибити ЗСУ з цієї території та активно вдаються до штурмів позицій – невдало. Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів, проте ЗСУ стримують ворога. Зокрема, тільки за останню добу наші військові знищили на фронті 1080 одиниць особового складу окупантів. Які втрати ворога в техніці У ISW переконані, що заяви Кіріла контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію "руского міра". Адже днями глава Кремля спростив отримання російського громадянства громадянами Білорусі, Казахстану та Молдови. Вони пригадали, що Кіріл під час московського єпархіального зібрання 20 грудня: Якщо такі тенденції збережуться, то російські православні люди "втратять себе, втратять Росію, Посол США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу розповів, що США мають інформацію, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Це підтверджено супутниковими знімками. Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Миколаївській області плідно працювали сили нашої протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищили 13 "Шахедів". Вона також відзначила, що бойова робота тривала майже 7 годин. За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Через російську агресію 4 людини дістали поранення. Вчора надвечір ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Випустили по місту більш ніж півдесятка снарядів. Пошкоджений приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередачі та газопровід. Бої точаться вздовж всієї лінії фронту. Російські війська здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Про успішну роботу ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що установки, якими напередодні били по Херсону, перетворили на брухт. Як зазначив Ентоні Блінкен, Владімір Путін програв війну проти України. А все тому, що йому не вдалося досягнути своєї основної мети. Мовиться про стирання з лиця землі нашої держави, а також її поглинання Росією. Він наголосив, що українці змогли зробити неможливе. Ми встояли проти однієї з найбільших армій у всьому світі. Ентоні Блінкен підкреслив, що США докладають зусиль, щоб допомоги Україні "стати на ноги" у низці питань. Зокрема, демократії, армії й економіки. Держдеп зазначив, що Україна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе". Віктор Орбан дав інтерв'ю. В ньому він бідкався на майбутній вступ України до ЄС. Мовляв, це забере в Угорщини всі європейські гроші. За словами Віктора Орбана, Угорщина стикається з трьома проблемами одночасно. Мовиться про російсько-українську війну, ріст загрози тероризму через війну в Ізраїлі, який перекинувся в Європу, а також розвиток міграційної ситуації. Віктор Орбан заявив, що ще ніколи такого не було, щоб країна у стані війни прагнула стати частиною Євросоюзу. Він також додав, що не зрозуміло, чи вступ України до ЄС поверне нашій країні території, які наразі перебувають під російською окупацією. Він сказав, що, якщо Україну приймуть до Євросоюзу, то вся допомога, яку надають іншим країнам, зокрема, Угорщині, була б передана нам.
На Сумщині збили "Шахед"
Окупанти запустили по Україні "Шахеди"
Польща передала Україні 5 тисяч систем Starlik
ГУР фіксує послаблення російської "оборонки", - Зеленський
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
70 відсотків росіян виступають проти мобілізації
У ГУР розповіли, як змінить ситуацію на фронті бойові дії в Криму
– наголосив представник ГУР Скібіцький.
Орбан погодився зустрітися із Зеленським
– сказав глава угорського уряду.
Зеленський прийняв Посла Японії в Україні
– йдеться у повідомлення глави держави.
Росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині:
Зеленський вручив Героям України квартири
У Міноборони уточнили заяву Умєрова про звільнення Криму
Малюк пообіцяв сюрпризи для окупантів у 2024 році
– зазначив голова СБУ Василь Малюк.
"Бавовна" на окупованих територіях
У Міноборони уточнили заяву Умєрова про мобілізацію чоловіків
У мережі поширюють, що діти Умєрова – громадяни США: що кажуть у Міноборони
В Україні легалізували медичний канабіс
Після падіння уламків дрона знеструмлювалася повітряна лінія на Полтавщині
Умєров впевнений, що Україна поверне Крим у 2024 році
В Україні сформували нові мобільні групи ППО
Україна отримала 950 мільйонів доларів від Японії: на що підуть кошти
Росія вперше за довгий час виводила в Чорне море ракетоносій
Росія атакувала "Шахедами" цивільне підприємство на Київщині
На Херсонщині ЗСУ продовжують розширювати плацдарм
Оновлена статистика втрат ворога
В ISW помітили певний розкол між Путіним і патріархом Кірілом
– заявив Кіріл.
Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
Ситуація на фронті
Гуменюк розповіла деталі нічної атаки "Шахедами"
Що відбувається на Херсонщині
Ситуація на Дніпропетровщині
Тривають позиційні бої вздовж всієї лінії зіткнення, – ISW
Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене
Путін уже програв війну, а українці зробили неможливе, – Блінкен
Орбан знову бідкається через підготовку України до вступу в ЄС
Захисники українського неба збили "Шахед" над Сумщиною.
Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: з півночі через Сумщину, з окупованої Херсонщини та акваторії Чорного моря.
Тривогу оголосили для:
Голова Нацполіції Іван Вигівський призначив службове розслідування щодо очільника поліції Київщини Анатолія Щадила, який, за інформацією журналістів, має під Києвом маєток із власним виходом до води.
Кредитори із групи країн G7 погодили відтермінування виплати Україною держборгу до 2027 року, – Мінфін.
Адміністрація Байдена розпочала термінові переговори з союзниками про використання російських активів для допомоги Україні. Загалом йдеться про понад 300 мільярдів доларів. Про це пише The New York Times.
Журналісти зазначають, що Білий дім нібито тисне на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до другої річниці повномасштабного вторгнення.
Уряд Польщі передав Україні ще 5 тисяч "старлінків" для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури.
Президент України у вечірньому зверненні розповів, що заслухав окрему доповідь ГУР. Українські розвідники доповіли про ознаки послаблення російського ОПК.
Зеленський наголосив, що Сили оборони й надалі працюватимуть над зниженням військового потенціалу ворога.
Надвечір окупанти випустили по Запоріжжю ракети. В ОВА заявили, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія змушена призивати до окупаційної армії 1000 – 1200 осіб щодня, аби поповнювати втрати на фронті.
Водночас рівень невдоволення російського населення примусовою мобілізацією зріс майже до 70 відсотків.
У тимчасово окупованій Макіївці – "бавовна".
В українській розвідці пояснили важливість перенесення бойових дій у Крим. По-перше, Крим — це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в наші південні регіони, Херсонську, Запорізьку області.
По-друге, базування Чорноморського флоту.
Хоч ми його, по суті, ізолювали, і він діє тільки в східній частині Чорного моря, він залишається потужним, є загроза ракетних ударів і проведення патрулювання,
Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі, пише Sky News.
Я сказав Зеленському, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що (вести переговори – 24 Канал)?,
Президент зустрівся з послом Японії в Україні Мацуду Кунінорі, щоб особисто подякувати його країні за лідерську роль під час головування у G7.
Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кішіди, різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу. Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами,
Президент Фінляндії схвалив надання Україні 21-го пакету військової допомоги на 106 мільйонів євро.
Фінська сторона не стала повідомляти подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну.
Окупанти випустили авіабомби по шахтах Торецька на Донеччині.
Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє зазнали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.
На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє – поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.
Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.
21 грудня президент вручив сертифікати на квартиру Героям України, а також родинам загиблих Героїв.
Зеленський наголосив, що вдячність держави до захисників має бути конкретною.
Таблоїд Bild із посиланням на Умєрова заявив, що начебто міністр оборони України наголосив, що Крим 100% буде звільнено, і що начебто це трапиться у 2024 році.
Речник Міноборони Павлюк уточнив, що Умєров такого не казав. Він справді висловив упевненість, що Крим 100 звільнять, однак не говорив, що це трапиться у наступному році.
Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога,
Також він натякнув, що у пріоритеті будуть цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України.
У тимчасово окупованих Донецьку, Токмаку та Керчі пролунали вибухи. Відомо, що у Донецьку, зокрема, палав корпус університету, де базувались окупанти. У Криму тим часом перекрили рух Керченським мостом.
Сьогодні німецькі ЗМІ подавали заяву міністра Умєрова про намір мобілізації чоловіків з-за кордону.
Welt писав, що в інтерв'ю низці ЗМІ Умєров заявив – українців призовного віку у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з’явитися до призовних пунктів. Також він начебто казав про "запрошення" і про наслідки для тих, хто не прийде.
Тим часом у коментарі "Бабелю" речник Міноборони сказав, що міністр говорив журналістам про рекрутинг і потребу донести до українців за кордоном, як важливо приєднатися до війська. Речник додав – обговорень механізму призову з-за кордону на порядку денному немає.
В медіапросторі поширили інформацію, що діти міністра оборони України Рустема Умєрова мають громадянство США. У Міністерстві оборони прокоментували ситуацію.
Зокрема, в оборонному відомстві цю інформацію назвали фейком.
У Міноборони заявили, що діти міністра є виключно громадянами України. Місцем видачі документів вказано США, оскільки вони отримали нові українські документи у посольстві України в Штатах.
Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу, це дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.
За підтримку цієї ініціативи проголосували 248 народних обранців. Закон набуде чинності через пів року після опублікування. Це буде приблизно друге півріччя 2024 року.
У Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кіловатів. У Міністерстві енергетики розповіли, чи вдалось стабілізувати ситуацію.
У відомстві запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Влада не планує застосовувати планові відключення світла.
Міністр оборони Рустем Умєров упевнений у тому, що Україна зможе визволити тимчасово окупований Крим з рук загарбників уже наступного року.
За його словами, він "впевнений на 100%", адже це стратегічна ціль України.
Міністр оборони також наголосив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.
Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про створення нових мобільних груп. У Північній операційній зоні вони боронять українське небо не лише на суходолі, а й на воді.
За словами Наєва, мобільні вогневі групи мають одне завдання – не допустити прольоту ворожих БпЛА через свою зону відповідальності. Водночас військові моряки запевняють, що у ворожих безпілотників все менше шансів досягати визначених цілей.
В Саратові підпалили музей "СВО".
Державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.
Напередодні російські окупанти вивели в Чорне море ракетоносій. Це трапилось вперше за останні три тижні.
Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що окупанти не можуть вільно прогулюватись акваторією Чорного моря, зокрема, й у північно-західній частині. Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти воліють більше перебувати ближче до бухти Новоросійська.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА по Київській області. Через падіння уламків дрона на цивільному підприємстві виникла пожежа.
Відомо, що у будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. Також постраждали 2 складських приміщення, які розташовані поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.
За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.
Українські військові продовжують невпинно боронити нашу країну та витісняти окупанта з зайнятих територій. Зокрема, на лівому березі Херсонщини триває успішна робота з розширення плацдарму.
Росіяни прагнуть вибити ЗСУ з цієї території та активно вдаються до штурмів позицій – невдало.
Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів, проте ЗСУ стримують ворога. Зокрема, тільки за останню добу наші військові знищили на фронті 1080 одиниць особового складу окупантів.
Які втрати ворога в техніці
У ISW переконані, що заяви Кіріла контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію "руского міра". Адже днями глава Кремля спростив отримання російського громадянства громадянами Білорусі, Казахстану та Молдови.
Вони пригадали, що Кіріл під час московського єпархіального зібрання 20 грудня:
Якщо такі тенденції збережуться, то російські православні люди "втратять себе, втратять Росію,
Посол США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу розповів, що США мають інформацію, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Це підтверджено супутниковими знімками.
Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.
На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.
На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Миколаївській області плідно працювали сили нашої протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищили 13 "Шахедів".
Вона також відзначила, що бойова робота тривала майже 7 годин.
За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
Вчора надвечір ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Випустили по місту більш ніж півдесятка снарядів.
Пошкоджений приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередачі та газопровід.
Бої точаться вздовж всієї лінії фронту.
Російські війська здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Про успішну роботу ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що установки, якими напередодні били по Херсону, перетворили на брухт.
Як зазначив Ентоні Блінкен, Владімір Путін програв війну проти України. А все тому, що йому не вдалося досягнути своєї основної мети. Мовиться про стирання з лиця землі нашої держави, а також її поглинання Росією. Він наголосив, що українці змогли зробити неможливе. Ми встояли проти однієї з найбільших армій у всьому світі.
Ентоні Блінкен підкреслив, що США докладають зусиль, щоб допомоги Україні "стати на ноги" у низці питань. Зокрема, демократії, армії й економіки.
Держдеп зазначив, що Україна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе".
Віктор Орбан дав інтерв'ю. В ньому він бідкався на майбутній вступ України до ЄС. Мовляв, це забере в Угорщини всі європейські гроші.
За словами Віктора Орбана, Угорщина стикається з трьома проблемами одночасно. Мовиться про російсько-українську війну, ріст загрози тероризму через війну в Ізраїлі, який перекинувся в Європу, а також розвиток міграційної ситуації.
Віктор Орбан заявив, що ще ніколи такого не було, щоб країна у стані війни прагнула стати частиною Євросоюзу. Він також додав, що не зрозуміло, чи вступ України до ЄС поверне нашій країні території, які наразі перебувають під російською окупацією.
Він сказав, що, якщо Україну приймуть до Євросоюзу, то вся допомога, яку надають іншим країнам, зокрема, Угорщині, була б передана нам.