ЗСУ ліквідували російського підполковника Сергія Нікуліна

Збройні Сили України щодня ліквідують російських окупантів та їх військову техніку. З ЗСУ "зустрічається" і військове командування.

В Україні ліквідували підполковника російської армії

Так, українські військові ліквідували підполковника Сергія Нікуліна. Він обіймав посаду начальника зв'язку та заступника начальника штабу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Це підтвердили в росЗМІ.

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Загибель окупанта підтвердили в повітрянодесантних військах Росії. Повідомляється, що Нікулін "поліг смертю хоробрих", а в так званій "спецоперації" він брав участь "з перших днів її проведення".

Окупант загинув ще 11 жовтня, але інформацію підтвердили лише зараз.

Зазначається, що за указом президента Росії гвардії підполковника Нікуліна нагороджено Орденом Мужності (посмертно). Відомо, що Нікулін також був учасником воєн у Сирії та Чечні.

Слід зауважити, що 76-та гвардійська десантно-штурмова Чернігівська Червонопрапорна, ордена Суворова дивізія, в якій служив підполковник, дислокується у Пскові.

Втрати ворога станом на 20 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 20 листопада вже знищили 84 210 загарбників, лише за минулу добу – 320 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: