Одним з першим поїхав вбивати в Україну: ліквідували "путінського головоріза" з Хакасії

Російські військові продовжують гинути у війні проти України. Серед них – Андрєй Можаров. Окупант з Республіки Хакасія, котрий поїхав убивати українців одним з перших.

Зауважимо, що статистику втрат ворога Можаров поповнив ще влітку. Але лише минулого місяця, що буває не з усіма "двохсотими" окупантами, його таки поховали.

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Катався по "гарячих точках"

Андрєй Можаров – не звичайний 27-річний десантник. Він – кадровий військовий армії Путіна. І за своє коротке життя окупантові вдалося побувати у "багатьох гарячих точках". Гастрольний тур закінчився в Україні, де він наштовхнувся на гостинність ЗСУ.

Як розповідають російські ЗМІ, Можаров був одним із перших, хто вирушив убивати українців. Тож на фронт він відправився ще у лютому. Зауважимо, що за свої звитяги на війні він навіть отримав якийсь "орден".

На некролог окупанта натрапив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Він і виклав у мережу історію про росіянина, котрий довоювався.

Йшов уперед (ногами) і не здавався": дружина жмура окупанта-десантника Андрія Можарова про чоловіка,

– іронічно прокоментував Комахідзе.

У некролозі повідомлять, що Андрєй разом зі своєю дружиною Юлією родом з Хакасії. Останні ж кілька років вони мешкали у Пскові.

Відправився на війну проти України він свідомо. Причому був серед перших, хто у лютому брав участь у нападі на нашу країну. Дружина бідкалася що востаннє разом із сином бачила окупанта у квітні. Тоді вони поїхали до нього у Бєлгород, де загарбник буцімто відпочивав. Не виключаємо, що він там перебував після "від'ємного наступу" на ту ж таки Київщину.

"Демілітаризувався" ще влітку

Ясна річ, що окупант повернувся на фронт. Але повоювати він зумів недовго. Уже 5 червня він поповнив лави "двохсотих". А посприяла цьому мінно-вибухова травма. Тоді Можарова запідозрила, що щось з її горе-десантником не так. Вона вимагала від командування, щоб її зв'язали з чоловіком. Правда, на це їй лаконічно відповіли: а вже нема з ким з'єднувати.

Про новеньку "Ладу" дружина не розповіла. Натомість тепер може хизуватися тим самим "орденом", яким посмертно нагородили її чоловіка. Нагородою за те, що він цинічно та жорстоко убивав мирних мешканців України.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то ось актуальні дані. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, станом на 1 грудня на той світ вдалося відправити 89 440 російських бійців. З них лави "двохсотих" за минулу добу поповнили 560 окупантів.

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