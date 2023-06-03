Щодня бачимо результат: солдат ЗСУ розповів, як українські війська нищать росіян і їхню техніку

У росіян кратно зменшилася кількість якісної нової бронетехніки. Мовиться про нові танки та БМП-3. В окупантів з'являється різне старе озброєння.

Про це 24 Каналу заявив солдат 59 бригади, аеророзвідник Павло Петриченко. Він зауважив, що в російську армію повертаються БМП-1.

Цікаво Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

"Якщо порівнювати з початком війни, то зменшилася кількість і якість техніки кратна. Тому що Збройні Сили їх достатньо чітко знищують. Відразу падає в очі", – наголосив Петриченко.

Як змінилася техніка окупантів: дивіться відео

Що передусім знищують ЗСУ

Солдат 59 бригади зауважив, що артилерія – це вогнева підтримка ворога. Саме нею окупанти атакують позиції ЗСУ.

Тому командування нищить передусім ті засоби, які можуть наносити ураження по наших позиціях, нашій техніці, наших штабах і по всьому іншому,

– розказав аеророзвідник.

Тому така робота ведеться постійно. Однак успішна вона насамперед завдяки тому, що в ЗСУ збільшується кількість західної зброї й підготовлених артилерійських розрахунків.

"І тому ми бачимо результат з кожним днем більше й більше", – наголосив український армієць.

Втрати ворога станом на 2 червня