Загальні втрати ворога у живій силі перевищили 100 тисяч із початку року, – Сирський

Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Втрати ворога вже перевищили 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головнокомандувача Олександра Сирського.

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Які втрати ворога від початку 2025 року

Головком Сирський зазначив, що завдяки злагодженій і професійній роботі українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб.

Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість!

– зазначив Сирський.

Зауважимо, що у зведенні 16 березня Генштаб відзвітував, що за минулу добу російська армія втратила 1400 одиниць особового складу. Втрати від 24 лютого 2022 року становили 894 240 окупантів.

Водночас Збройні Сили України знищили 10 325 танків, 21 478 бойових броньованих машин, 24 561 артилерійську систему, 1317 РСЗВ, 1104 засобів ППО, 370 літаків та 331 гелікоптер.