ЗСУ посилюють удари по ворогу, ліквідовуючи особовий склад і техніку: втрати Росії на 28 грудня

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку війни в Україні Росія втратила на фронті приблизно:



Втрати Росії станом на 28 грудня / Інфографіка Генштабу

В ніч на 28 грудня "добрі" дрони розбудили жителів Сизрані Самарської області. Місцеві пабліки писали про 4 – 6 вибухів у центральній і південній частинах міста. Ймовірно, безпілотники атакували нафтобазу у місті або ж нафтопереробний завод. Окрім того, повідомляли про влучання у підстанції та проблеми зі світлом, які виникли після цього.

24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління пролунали два вибухи. За даними офіційних джерел, відбувся "хлопок зварювального апарату". Водночас на місце події прибула поліція, співробітники ФСБ та пожежники. А до ліквідації наслідків залучені силовики та представники спецслужб.