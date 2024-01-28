Знищили ворога та поповнили обмінний фонд: українські захисники дають відсіч на Запоріжжі

Українські захисники дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Запоріжжі вдалося знищити групу росіян разом із технікою.

На Запорізькому напрямку наші захисники знищили окупантів та пошкодили російську техніку. Крім цього, поранених росіян взяти у полон.

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Операція зайняла всього пів дня

Захисники розповіли, що аеророзвідкою 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили групу противника, яка пересувалась на полі бою в бік позицій гвардійців.

Після встановлення цілей, за допомогою FPV-дронів, було завдано декілька ударів по окупантах,

– мовиться в повідомленні.

Для того, аби звершити операцію, на місце подій висунулись бійці. Там знайшли пораненого росіянина, який поповнить обмінний фонд.

На Запорізькому напрямку знищили окупантів: дивіться відео

Втрати ворога

Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 740 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 382 110 особового складу. Також ворог втратив тисячі одиниць різної техніки.

Росія від 24 лютого 2022 року втратила: