ЗСУ вдарили по скупченню окупантів на Запоріжжі, а в Росії готують приховану мобілізацію

Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові. Російські загарбники, хоч і намагаються йти вперед, але змушені відступати, зазнаючи чималих втрат.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, упродовж попередніх днів наші військові добряче попрацювали над поповненням статистики втрат ворога. Уже є підтвердження про успішне виконання вогневих завдань на Запоріжжі.

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Понад сотня окупантів стала "трьохсотими"

У відомстві зазначили, що вже надійшло підтвердження про успішно виконану роботу 25 листопада. Тоді наші військові завдали вогневого ураження по районах скупчення живої сили окупантів у районах Мелітополя, Пологів, а також Михайлівки, що на Запоріжжі.

Тоді втрати ворога склали понад 100 бійців. Мовиться про поранених солдатів. Крім того, нашим військовим вдалося знищити близько 10 одиниць військової техніки різного типу. А ще у ворога стало на 2 склади боєприпасів менше.

Зауважимо, що упродовж минулої доби наші ракетні й артилерійські війська уразили:

2 пункти управління;

11 районів скупчення живої сили, зброї та техніки;

один інший важливий для ворога об'єкт.

Оскільки ворог продовжує зазнавати втрат, то у Росії продовжують пошуки "гарматного м'яса". Згідно з наявною у Генштабі інформацією, у Росії та на тимчасово окупованих територіях триває підготовка до новї хвилі прихованої мобілізації. Її мають розпочати 10 грудня, щоб набирати солдатів до військ загарбника.

Атаки ворога не вщухають

І хоч би скільки бійців не втрачав ворог на фронті, він продовжує свої атаки. Водночас окупанти продовжують перегруповувати своє військо. Це вони роблять, щоб посилити частини та підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також спостерігалися спроби росіян атакувати у районах Стельмахівки Луганської області, Білогорівки, Мар'їнки, Верхньокам'янського, а також Спірного Донецької області. Їх нашим військовим вдалося відбити.

Відомо також, що 26 листопада окупанти завдали 2 ракетні удари по цивільних об'єктах Дніпра. Крім того, ворог здійснив 38 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військових, так і по цивільних об'єктах. Реактивними системами окупанти били також по Херсону.

Яка ситуація на різних напрямках

У Генштабі зазначають, що на Волинському та Поліському ситуація не зазнала суттєвих змін. На Сіверському – окупанти продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону. Це спостерігають у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Якщо говорити про інші напрямки, то там ворог відкривав вогонь з усіх можливих видів озброєння. Окупанти обстрілювали населені пункти на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Наостанок зауважимо, що ми наближаємося до чергового ювілею. Наші військові уже знищили 86 710 російських бійців. А за добу 25 листопада "клуб шанувальників Кобзона" поповнили ще 560 загарбників.

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