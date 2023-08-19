Намагалися маневрувати між островами, – ЗСУ знищили 10 човнів, переобладнаних під ДРГ

Лише за минулу добу українські воїни знищили 10 ворожих човнів, які росіяни переобладнали під ДРГ. Таким чином ліквідували близько 40 окупантів, великокаліберну гармату й 5 одиниць бронетехніки ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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"Рахунок 10:0 на нашу користь"

Представниця ОК "Південь" наголосила, що наша контрбатарейна боротьба досить-таки потужна. Зокрема, лише за минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів, які намагалися маневрувати між островами.

Усі вони фактично цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом русского воєнного корабля, одна великокаліберна гармата і 5 одиниць автобронетанкової техніки,

– розповіла Гуменюк.

Також підкреслила, що це не військові кораблі, а переобладнані росіянами цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати свій особовий склад, підвозити боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони.

"Протягом дня вони декілька разів намагалися здійснити такі маневри, кожного разу наша робота була дуже влучною. Результат 10:0 на нашу користь", – зауважила Гуменюк.

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Окупанти намагалися висадити десант, але прилетів дрон

Напередодні, вранці 18 серпня, Сили оборони Півдня оприлюднили кадри знищення російського човна при спробі висадки десанту на правобережжя. Українські воїни зі 126 бригади ТРО уразили окупантів на човні біля берега.