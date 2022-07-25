ЗСУ знищили 100 росіян у готелі в колишньому Красному Лучі, – СтратКом

Ворога на українській землі може очікувати лише одне – ліквідація. Це вкотре довели наші воїни, які захищають Батьківщину.

Українські військові не зупиняються і продовжують громити російських окупантів. Це спричиняє у ворожих лавах страх і розлад.

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Чергова ліквідація в готелі Красного Луча

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що цієї ночі в готелі у місті Красний Луч наші воїни атакували ворога. Саме там розташовувався командний пункт одного окупаційного військового підрозділу.

За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні, – іронізують в Страткомі.

Це означає, що ЗСУ одним махом ліквідували 100 росіян.

Що відбувається на фронті

Розвідка Великої Британії зауважила, що більшість боїв на Херсонському напрямку та Донбасі для окупантів проходять без досягнень. Зараз російське командування стоїть перед вибором – посилювати наступ на Сході чи захист на Півдні.

У Генштабі ЗСУ на ранок 25 липня повідомили, що більшість штурмів ворога на Донбасі завершилась без успіхів. росіяни провалюються, хоча й намагаються окупувати весь регіон. Зокрема, ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. путінські солдати були змушені відійти.

Успіхи наших ЗСУ стають помітними на Півдні. Хоча ситуація там все одно залишається складною. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважував, що тепер наші воїни створюють усі передумови для того, аби продовжувати контрнаступ.

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