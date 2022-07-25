ЗСУ знищили 100 росіян у готелі в колишньому Красному Лучі, – СтратКом
Джерело:Стратком ЗСУ
Ворога на українській землі може очікувати лише одне – ліквідація. Це вкотре довели наші воїни, які захищають Батьківщину.
Українські військові не зупиняються і продовжують громити російських окупантів. Це спричиняє у ворожих лавах страх і розлад.
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Чергова ліквідація в готелі Красного Луча
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що цієї ночі в готелі у місті Красний Луч наші воїни атакували ворога. Саме там розташовувався командний пункт одного окупаційного військового підрозділу.
За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні, – іронізують в Страткомі.
Це означає, що ЗСУ одним махом ліквідували 100 росіян.
Що відбувається на фронті
- Розвідка Великої Британії зауважила, що більшість боїв на Херсонському напрямку та Донбасі для окупантів проходять без досягнень. Зараз російське командування стоїть перед вибором – посилювати наступ на Сході чи захист на Півдні.
- У Генштабі ЗСУ на ранок 25 липня повідомили, що більшість штурмів ворога на Донбасі завершилась без успіхів. росіяни провалюються, хоча й намагаються окупувати весь регіон. Зокрема, ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. путінські солдати були змушені відійти.
- Успіхи наших ЗСУ стають помітними на Півдні. Хоча ситуація там все одно залишається складною. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважував, що тепер наші воїни створюють усі передумови для того, аби продовжувати контрнаступ.
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