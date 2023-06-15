Захисники збили російський вертоліт на Таврійському напрямку та взяли цінного полоненого

На Таврійському напрямку за одну добу наші захисники змогли знищити 59 одиниць ворожої техніки. Крім цього, у полон взяли окупанта, який надав дуже важливу інформацію.

За минулу добу, 14 червня, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили вертоліт та багато ворожої техніки. Про це під час телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє 24 Канал.

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За добу втрати росіян вбитими та пораненими склали понад чотири роти

Валерій Шершень розповів, що за добу на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати 34 російських військових, ще 85 зазнали поранень.

Також вдалося взяти в полон 5 окупантів. Один із них – з підрозділу "Z". Цей полонений вже надав цінну інформацію. Крім цього, вдалось знищити 2 місця зберігання боєприпасів ворога.

Втрати ворога в техніці на Таврійському напрямку величезні

За минулий день Сили оборони знищили та пошкодили 59 одиниць військової техніки противника, зокрема:

вертоліт Ка-52,

14 танків,

10 одиниць БМП,

6 ББМ,

тягач МТЛБ,

гаубиці 2С19 "Мста-С" та 2А65 "Мста-Б",

протитанковий ракетний комплекс "Корнет",

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика",

комплекс РЕБ,

безпілотники "Zala", "Орлан-10" та "Орлан-30".

Зауважимо, що з 24 лютого 2022 року наші захисники та захисниці ліквідували 217 910 російських бійців. За минулу добу було знищено 580 окупантів.