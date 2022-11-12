ЗСУ давлять ворога на Сході: щодоби втрати окупантів до батальйону

Збройні Сили України продовжують наступати на усіх бойових напрямках. Наші військові ліквідують російського ворога, як в особовому складі, так і у військовій техніці.

ЗСУ давлять ворога на Сході

Зокрема, чималих втрат противник зазнає й на Сході нашої країни. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Череватий розповів про ситуацію на Луганщині. За його словами, при спробах наступу ворог зазнає поразок, й відступає із втратами.

Там відбуваються позиційні бої. ми намагаємося відкинути ворога, де у нас є змога. Були попередні рази спроби контратакувати наші позиції, проте противник отримав відсіч, зазнавав втрат,

– заявив він.

Також речник східного угруповання військ наголосив, що загалом по всій лінії фронту ворог має серйозні втрати, фактично щодоби до батальйону в живій силі.

Втрати ворога станом на 12 листопада

На тлі шалених втрат на всіх бойових напрямках у бій кидають нещодавно мобілізованих, зокрема і на Луганщині. "Мобіки" майже не підготовлені й одразу здаються в полон , адже розуміють, що ЗСУ вже зовсім близько.

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 12 листопада вже знищили понад 80 000 загарбників, лише за минулу добу – 810 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: