ЗСУ давлять ворога на Сході: щодоби втрати окупантів до батальйону
Збройні Сили України продовжують наступати на усіх бойових напрямках. Наші військові ліквідують російського ворога, як в особовому складі, так і у військовій техніці.
ЗСУ давлять ворога на Сході
Зокрема, чималих втрат противник зазнає й на Сході нашої країни. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий.
Головне Зачистка Херсонщини, ЗСУ відбили 14 атак росіян: хронологія 262 дня війни
Череватий розповів про ситуацію на Луганщині. За його словами, при спробах наступу ворог зазнає поразок, й відступає із втратами.
Там відбуваються позиційні бої. ми намагаємося відкинути ворога, де у нас є змога. Були попередні рази спроби контратакувати наші позиції, проте противник отримав відсіч, зазнавав втрат,
– заявив він.
Також речник східного угруповання військ наголосив, що загалом по всій лінії фронту ворог має серйозні втрати, фактично щодоби до батальйону в живій силі.Цікаво! На тлі шалених втрат на всіх бойових напрямках у бій кидають нещодавно мобілізованих, зокрема і на Луганщині. "Мобіки" майже не підготовлені й одразу здаються в полон, адже розуміють, що ЗСУ вже зовсім близько.
Втрати ворога станом на 12 листопада
"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 12 листопада вже знищили понад 80 000 загарбників, лише за минулу добу – 810 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2838 (+24) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5730 (+34) одиниць;
- артилерійських систем – 1829 (+12) одиниць;
- РСЗВ – 393 одиниці;
- засоби ППО – 205 одиниць;
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 261 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) одиниць;
- крилаті ракети –399 одиниць;
- кораблі /катери – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) одиниць;
- спеціальна техніка – 160 (+1) одиниць.
Водночас, як зазначили у відомстві, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.