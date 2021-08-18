Втратили мільйони через санкції: рахунки Медведчука і Козака у білоруському банку заблоковані

США ввели санкції проти білоруського "Абсолютбанку", який належить наближеному до Олександра Лукашенка олігарху Миколі Вороб'ю. Тому робота банку фактично заблокована. Через це рахунки Медведчука, Марченко та Козака теж фактично заморожені.

На рахунках голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, його соратника Тараса Козака та дружини Оксани Марченко в білоруському банку були мільйони іноземної валюти.

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Через "Абсолютбанк" купували телеканали

Віктор Медведчук зберігав у білоруському банку 48 500 євро, однак його дружина Оксана Марченко менш скромна. На її рахунках 2,2 мільйона євро та 800 мільйонів рублів.

Тарас Козак тримав в "Абсолютбанку" 8,8 мільйона євро і 8,2 мільйона доларів. Також саме через цей банк він купував телеканали ZІК, NewsOne і "112 Україна". Окрім того, саме власник банку Микола Воробей допоміг Козаку втекти з України. Адже депутата ОПЗЖ з країни вивіз літак білоруського олігарха.

Повний текст публікації Центру протидії корупції

Ще одна погана новина для Віктора Медведчука. Білоруський Абсолютбанк, де Медведчук з дружиною тримають свої мільйони, перестав обслуговувати карти VISA, а також ввів низку обмежень на грошові перекази. Причина зрозуміла: банк, який належить наближеному до Лукашенка олігарху Вороб'ю, нещодавно потрапив під санкції США.

З останньої декларації Медведчука відомо, що в Абсолютбанку у лідера ОПЗЖ зависло 48,5 тисяч євро і трохи російських рублів. Його дружина - Оксана Марченко - тримає в підсанкційному банку 2,2 млн євро та майже 800 млн рублів.

Там же заховав гроші бізнес-партнер Медведчука - нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак (на фото ліворуч). В білоруському банку зависли 8,8 млн євро та 8,2 млн доларів, які задекларував Козак. Саме через Абсолютбанк Козак купував телеканали, які обробляли мізки громадянам України.

Якщо Медведчук сидить під арештом в київському маєтку, то Козаку вдалось з України втекти. Як з'ясували Схеми: корупція в деталях - RFERL, літаком згаданого вище олігарха Вороб'я. Зранку ЗМІ поширили інформацію, що Козака готуються оголосити в міжнародний розшук, але згодом новину прибрали.

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