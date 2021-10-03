Втратив руку: на Запоріжжі чоловік потрапив під катер
У селі Біленьке, що на Запоріжжі, чоловіку ампутували руку. Це трапилось через те, що чоловік потрапив під моторну лодку.
Йому надали допомогу, проте врятувати кінцівку не вдалося. Трагедія трапилась 2 жовтня.
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На Запоріжжі чоловіку ампутували руку
У Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про поранення чоловіка. 34-річний постраждалий на воді потрапив під моторну лодку в селі Біленьке Запорізького району.
Постраждалому ампутували праву верхню кінцівку, діагностували закриту травму грудної клітини, переломи ребер, пневмоторакс,
– мовиться у повідомленні.
Його доправили в лікарню. На місці події працювала 1 фельдшерська та 1 реанімаційна бригада.
Коротко про останні травматичні інциденти в Україні
- 2 жовтня в Сумах ціла родина отруїлася чадним газом. Через несправну витяжку людям стало зле прямо у квартирі. Їх доправили у лікарню. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували.
- 3 жовтня у Карпатах чоловік з Києва отримав травму. Він катався на квадроциклі на горі Васкул та перекинувся. Без допомоги рятувальників він обійтись не зміг.
- 1 жовтня на Коломийщині під час конфлікту 45-річний чоловік вбив свою колишню дружину. Після цього він наклав на себе руки. Ймовірно це трапилось через ревнощі.