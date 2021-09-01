Втрутилася навіть Мендель: прессекретар Зеленського невдало пожартував з фото на тлі Білого дому
Джерело:24 канал
Сергій Никифоров разом з президентом України перебуває у США. Він опублікував у мережі фото на тлі Білого дому. На ньому речник Володимира Зеленського з висунутим язиком вдає, що тримає Монумент Вашингтона.
Прессекретар Зеленського опублікував в інстаграмі 2 фото з Вашингтона та запитав у користувачів, яке з них краще.
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Жарт Никифорова на тлі Білого дому
На одному зі знімків спікер українського лідера стоїть на тлі Монументу Вашингтона і дивитися у даль, на іншому – висунувши язик, вдає, наче тримає пам'ятник.
Користувачі мережі не оцінили жарт Никифорова і нагадали йому про те, що у США він представляє Україну.
Никифоров пожартував з фото на тлі Білого дому / Колаж 24 каналу
Що пишуть користувачі мережі
- "Не тільки позорище, а й злочин проти держави",
- "Ти офіційна особа! Не принижуй країну!",
- "Хлопчик Сергійко, 35 рочків",
- "Сором",
- "Той випадок, коли нормальним людям соромно за вас".
Крім того, люди взялися порівнювати Никифорова з його попередницею – Юлією Мендель. На запитання, чи це, бува, не вона, Мендель навіть відповіла. "Ви добре знаєте, де мій акаунт", – написала колишня прессекретарка президента.
Ексглава представництва німецького фонду Генріха Бьолля в Україні Сергій Сумленний у твітері теж розкритикував дії українського прессекретаря. "Той момент, коли думаєш: Юлія Мендель була не такою вже й поганою", – написав він.
Нагадаємо, Никифоров обіймає посаду речника Зеленського з 9 липня 2021 року.