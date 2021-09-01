Втрутилася навіть Мендель: прессекретар Зеленського невдало пожартував з фото на тлі Білого дому

Сергій Никифоров разом з президентом України перебуває у США. Він опублікував у мережі фото на тлі Білого дому. На ньому речник Володимира Зеленського з висунутим язиком вдає, що тримає Монумент Вашингтона.

Прессекретар Зеленського опублікував в інстаграмі 2 фото з Вашингтона та запитав у користувачів, яке з них краще.

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Жарт Никифорова на тлі Білого дому

На одному зі знімків спікер українського лідера стоїть на тлі Монументу Вашингтона і дивитися у даль, на іншому – висунувши язик, вдає, наче тримає пам'ятник.

Користувачі мережі не оцінили жарт Никифорова і нагадали йому про те, що у США він представляє Україну.



Никифоров пожартував з фото на тлі Білого дому / Колаж 24 каналу

Що пишуть користувачі мережі

"Не тільки позорище, а й злочин проти держави",

"Ти офіційна особа! Не принижуй країну!",

"Хлопчик Сергійко, 35 рочків",

"Сором",

"Той випадок, коли нормальним людям соромно за вас".

Крім того, люди взялися порівнювати Никифорова з його попередницею – Юлією Мендель. На запитання, чи це, бува, не вона, Мендель навіть відповіла. "Ви добре знаєте, де мій акаунт", – написала колишня прессекретарка президента.

Ексглава представництва німецького фонду Генріха Бьолля в Україні Сергій Сумленний у твітері теж розкритикував дії українського прессекретаря. "Той момент, коли думаєш: Юлія Мендель була не такою вже й поганою", – написав він.

Нагадаємо, Никифоров обіймає посаду речника Зеленського з 9 липня 2021 року.