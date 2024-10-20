Глава МЗС Франції заявив, що вони відкриті до ідеї запрошення України в НАТО. Французький посадовець сказав, що перемовини триватимуть.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав про це під час візиту в Київ 19 жовтня. За його словами, удари вглиб Росії можуть бути частиною української самооборони, якщо вони скоординовані з союзниками.

Дивіться також Зеленський запропонував замінити війська США в Європі українцями: як на це відреагували в НАТО

Що каже Франція про вступ України в НАТО

Що стосується запрошення Україні вступити до НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами,

– заявив глава МЗС Франції.

Він також сказав, що триватимуть переговори з союзниками щодо питання членства України в Північноатлантичному альянсі.

Жан-Ноель Барро запевнив, що підтримує запропонований Володимиром Зеленським План перемоги.

До речі, президент України у вечірньому зверненні 19 жовтня заявив, що зустрівся з главою МЗС Франції та подякував Парижу, президенту Макрону та суспільству країни за підтримку України.

Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир,

– заявив Володимир Зеленський.

Також він запевнив, що Київ буде вдячний країні за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир.

Важливо. Видання Le Monde писало, що США зменшили свою категоричність щодо вступу України в НАТО. Це може означати, що ця позиція може вплинути на Німеччину.