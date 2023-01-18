Крим і Донбас – це Україна, – друг Путіна Вучич несподівано засудив війну Росії проти України

Президент Сербії Александар Вучич, відомий своєю лояльністю до Росії та "нейтралітетом" щодо війни в Україні, несподівано засудив дії Кремля. Політик підтримав територіальну цілісність нашої країни та виступив проти вторгнення Москви.

Таку заяву сербський президент зробив під час інтерв'ю. Александар Вучич навіть заявив, що попри низку зустрічей з Путіним у минулому, він вже кілька місяців не спілкується з російським диктатором.

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Вучич не підтримує російське вторгнення

Александар Вучич зробив заяву про те, що Сербія не підтримує війни Росії проти України, ба більше, підтримує територіальну цілісність нашої держави. Однак президент Сербії вважає, що у війні Росії з Україною "найгірше ще попереду".

Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна. Так і залишиться,

– заявив Вучич.

Попри те сербський президент заперечив повну підтримку дій Росії. Водночас Вучич визнав, що між Белградом і Москвою досі хороші відносини. Але сербський лідер каже, що його країна підтримує далеко не всі рішення Кремля.

Водночас Вучич ніби натякає на те, що Сербія не доєднується до санкцій проти Росії, оскільки колись Москва не підтримувала санкції проти Белграда.

Вучич і його прогнози щодо війни

Позиція Белграда часто виглядає як нейтральна, оскільки Сербія не хоче псувати відносини з дружньою їй Росією, але й метою Вучича та його команди є вступ до Євросоюзу.

Вучич неодноразово робив заяви щодо війни та давав власні прогнози, щодо її перебігу, а тепер переконує, що "найгірше ще попереду". Напередодні деокупації Херсона президент Сербії заявляв, що битва за це місто стане вирішальною і буде схожою на битву за Сталінград, а звільнення Херсона Вучич називав "додатковими проблемами".

Та після того, як росіяни поспіхом втекли з правобережжя Херсонщини після успішних військових операцій ЗСУ, Вучич визнав, що помилився, порівнюючи Херсон та Сталінград.