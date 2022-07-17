Звинувачення у фашизмі і гучний скандал: президенту Сербії відмовили у візиті до Хорватії

Хорватія відмовила президенту Сербії Александару Вучичу в приватному візиті до хорватських міст Ясеновац і Пакрац, Там заявили, що він хотів приїхати в країну без протоколу і правил дипломатичних відносин.

Журналісти повідомляють, що Вучич зв’язався з головою сербської партії Хорватії SDSS Мілорадом Пуповацем, і сказав йому, що планує приватний візит до Ясеноваца, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

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Вучич нібито повідомив Пуповацю, що їде з приватним візитом до Хорватії і може повідомити уряд країни, якщо вважатиме за потрібне. Лідер SDSS нібито повідомив про поїздку Вучича прем’єр-міністра Хорватії Андрею Пленковичу, але офіційний Загреб її не погодив.

Джерела видання у Загребі повідомляють, що метою візиту Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції "Буря", щоб президент Сербії "міг зіграти роль жертви" для своїх виборців.

Він не дотримувався жодного протоколу, хотів зробити все без процедур і правил дипломатичних відносин. Він хотів зі своїми телевізійниками перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Пленкович і уряд чітко сказали "ні". Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика "Сербського світу" в Хорватії не спрацює,

– сказало джерело з Хорватського уряду.

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Влада Сербії різко відреагувала на відмову Вучичу у візиті. Зокрема прем’єр-міністерка країни Ана Брнабіч назвала подію "найбільшим скандалом у сучасній історії" та порівняла її із забороною президенту Ізраїлю відвідувати Аушвіц. Вона також заявила, що її це лякає. Сербські ЗМІ вже називають форму правління Хорватії усташським (фашистським – 24 канал) режимом.

А міністр внутрішніх справ країни Александар Вулін заявив, що тепер всі офіційні особи Хорватії, усі власники офіційних або дипломатичних паспортів повинні будуть окремо повідомляти та обґрунтовувати свій візит або проїзд через Сербію й за ними пильно стежитимуть.

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