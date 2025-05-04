Вучича виписали з лікарні, але йому довелося скасувати усі заходи в найближчі дні

Після 17:00 3 травня, президента Сербії Александра Вучича виписали з Військово-медичної академії в Белграді після нетривалого перебування в лікарні. Тепер він повинен пройти реабілітацію, що обмежує його можливості виконання робочих обов'язків.

Як зазначив міністр фінансів Сініша Малі, стан Вучича покращився, однак, прислухаючись до порад медиків, він вирішив скасувати всі заплановані заходи на кілька днів і залишатися під постійним медичним наглядом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра фінансів Сініша Малі для телеканалу RTS.

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Вучича виписали з лікарні

Малі зазначив, що наразі неможливо сказати напевно, чи поїде президент до Москви на святкування 9 травня.

Президент скасував усі заходи та обов’язки на найближчі кілька днів. Коли одужає, звернеться до громадськості,

– наголосив міністр.

За його словами, він особисто був поруч із Вучичем у момент, коли тому стало зле під час візиту до США. Малі підкреслив, що цей візит мав велике значення з урахуванням геополітичної ситуації, змін у Білому домі, а також актуальних питань тарифів і санкцій щодо нафтового сектору Сербії.

"Ми хотіли вирішити якнайбільше проблем, що впливають на громадян Сербії та майбутнє нашої країни. Національний з’їзд Республіканської партії був чудовою можливістю. З одного боку – вечеря, організована Дональдом Трампом, на якій президент мав бути присутнім. Ми готувалися до цієї неформальної зустрічі, але йому раптово стало погано. Мені важко про це говорити", – зізнався Малі.

Він також зауважив, що це вже не перший випадок загострення стану здоров’я Вучича, проте висловив оптимізм щодо його швидкого одужання.

Це вже четвертий такий випадок, ви чули й лікаря. Я сподіваюся на його швидке відновлення,

– підсумував міністр.

Нагадаємо, Вучич обіцяв поїхати до Москви на 9 травня. Сербська військова частина навіть візьме участь у параді. Втім, з огляду на здоров'я Вучича, тепер перспектива його відвідування параду під питанням.

Слід зазначити, що Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич все ж приїде на "парад перемоги" до Володимира Путіна у Москву.

Додамо, що інший європейський товариш Путіна – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо – таки планує бути на путінському параді. Хоча він також міг мати проблеми зі здоров'ям, як припускали ЗМІ.