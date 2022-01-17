Вугілля з окупованого Донбасу могло обійтися держбюджету в 3 мільярди, – ДБР

У Державному бюро розслідувань заявили, що внаслідок співпраці Петра Порошенка з бойовиками Україна потрапила у залежність від Росії та терористів. Так, агресор отримав більше можливостей для втручання у справи Києва.

Порошенко та Медведчук тиснули на Міненергетики та НБУ

З бюджету України списали понад 3 мільярди 168 мільйонів гривень проросійським бойовикам з Донбасу. Про це на брифінгу заявила представниця ДБР Тетяна Сапьян.

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Так, у 2015 році за постачання вугілля з окупованого Донбасу перерахували з України щонайменше 205 мільйонів гривень. Цю суму відправили на рахунки бойовиків, а решту їм віддали готівкою.

Дії Порошенка стали основною причиною односторонньої відмови компанії Steel Mont trading ltd від постачання вугілля з Південноафриканської Республіки.

Після цього "Центренерго" опинилося у штучно створених умовах, за яких мала можливість імпортувати вугілля лише з Росії. Зі свого боку Росія заблокувала постачання й залишила можливість купувати вугілля лише в бойовиків,

– наголосили у ДБР.

Згідно з розслідуванням, ватажки терористів визначили для співпраці ДП "Шахта імені Кисельова" та ДП "Луганськвугілля".

Проросійський Віктор Медведчук та Петро Порошенко чинили адміністративний тиск на працівників:

Міністерства енергетики та вугільної промисловості,

НБУ,

"Центренерго".

Їх змушували платити гроші безпосередньо ватажкам бойовиків та укладати прямі договори купівлі – продажу вугілля.

Підприємства бойовиків перереєстрували

Порошенко та Медведчук надали операціям з бойовиками вигляду звичайної господарської діяльності. Місце розташування підприємств перереєстрували на підконтрольну уряду територію України. Їх видавали за національних виробників вугільної продукції.

31 грудня "Центренерго" спрямувало нібито на ДП "Луганськвугілля" та ДП "Шахта Кисельова" платежі на суму 10 мільйонів гривень як аванс за майбутнє постачання вугілля.

Зазначені гроші були спрямовані керівникам терористичних організацій та використані на діяльність терорганізацій. Про це Віктор Медведчук негайно поінформував представників найвищого політичного керівництва Росії,

– додали у ДБР.

У січні 2015 року "Центренерго" здійснило на користь ДП "Луганськвугілля" ще 2 платежі по 10 мільйонів гривень кожен. У цей день з терористами уклали новий договір на 1 мільярд 584 мільйонів гривень. За цією угодою з 15 січня по 11 листопада 2015 року на рахунки окупаційного підприємства перерахували майже 27,6 мільйона гривень.

Через це енергетична галузь України потрапила у залежність від Росії та бойовиків.

Порошенка підозрюють у держзраді: коротко

Лідеру "Європейської Солідарності" оголосили підозру у державній зраді у цій справі. Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом.

Порошенко не з'явився на допит, бо заявив, що перебуває за кордоном. Хоча перед тим він проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку.

17 січня 2022 року Печерський суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід. Сам політик вважає себе невинним.

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