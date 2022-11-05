Чому для ЗСУ важливий Вугледар та як його звільненню перешкоджають росіяни: пояснення експерта

Однією з найгарячіших точок на лінії фронту є Вугледар на Донеччині. Це плацдарм, який потрібен українським військам для руху на Волноваху та Маріуполь.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зазначив, що про важливість Вугледару знають російські окупанти.

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"Там залишилось кілька десятків кілометрів до Волновахи. Ми перерізаємо залізничну гілку, яка йде зі сходу на захід. Західне угруповання залишається без залізничного сполучення і можливості перекидати війська", – сказав Світан.

Не найкращий час для наступу

За словами експерта, росіянам дуже важливо не дати нам вийти з-під Вугледару. Світан зазначив, що це місто прикриває тил Мар'їнського угруповання.

Мар'їнка – це селище неподалік Донецька. Там лінія оборони є вже 8 років і її взяти практично неможливо. Росіяни вибрали не найкращий час для наступу. Вісімдесят сантиметрів українського чорнозему – це згубна субстанція для будь-якої техніки,

– розповів Світан.

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