Будуть зміни на мапі Deep State: боєць ЗСУ заінтригував подіями неподалік Вугледара
Поблизу Вугледара буде ряд спецоперацій ЗСУ. І поступово на карті Deep State будуть відбуватися зміни.
Про це 24 Каналу заявив командир кулеметного взводу з Івано-Франківська Назарій Кішак. Він зауважив, що на цьому напрямку ворог не матиме успіху.
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"Зараз буде проводитися ряд спецоперацій. Помаленьку будемо бачити, як на карті Deep State землі, які були у червоній лінії, перейдуть у зелену", – зауважив Кішак.
За його словами, українські армійці будуть йти вперед. Однак, варто розуміти, що це не так просто. Адже найголовніше – це люди, тож їхні життя треба зберегти.
Що відбувається неподалік Вугледара: дивіться відео
Окупанти не візьмуть Вугледар
Вугледар – дуже стратегічне місто та стратегічна розв'язка, яку дуже хочуть взяти росіяни. Однак, їм цього не вдасться. Коли піхота окупантів не має успіху, вони переходять на артилерію і так знищують все, де не можуть зайти піхотою. До слова, з напрямку Вугледара країна-агресорка забрала вагнерівців, однак залишила там роти "Шторм Z".
Боронь Боже дати окупанту заволодіти цією точкою фронту. То можна сказати, що Бахмут, Часів Яр не тільки може стати в кільце, а повністю закрити їх із тилу. Стояти будемо. Будемо окупанта виганяти з нашої території,
– наголосив командир кулеметного взводу.
Останні два дні профронтові населені пункти – Костянтинівка, Єлизаветівка та Катеринівка потерпають від обстрілів росіян. Б'ють також окупанти по містах, які розташовані далі від Вугледара – Кураховому.
Контрнаступ ЗСУ
- Українські захисники звільняють територію України в надзвичайно складних умовах. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни суттєво мінують українську територію, а ще будують бетонні загородження навіть у лісопосадках. Однак, це їм не допомагає.
- Західні фахівці визнали, що просування української армії виявилося важчим. Однак, є досягнення та можливість прориву.
- ЗСУ під час штурму оточили росіян. У мережі оприлюднили відео, як окупанти здавалися в полон українським армійцям.