Командування все прорахувало, механізму взяття Вугледара просто не існує, – полковник

Українські військові сильно громили російське угруповання, яке наступало на Вугледар. Окупанти були змушені вивести дві свої бригади, які були добряче побиті.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, поблизу Вугледара перебували 155 та 40 російські бригади морської піхоти з Далекого Сходу.

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Окупанти були змушені виводити бригади через серйозні втрати. Зараз на це місце перекинули інші формування.

Вугледар надзвичайно складно захопити

Як зазначив Світан, російське командування ставить завдання своїм військовим захопити Вугледар. Але зробити це напряму надзвичайно складно.

Українські командири, які вибирали Вугледар як рубіж оборони, все правильно зробили. Вони замінували та обстріляли певні напрямки підходу. До Вугледара навіть підійти складно. Майже неможливо. Росіяни втратили стільки людей – були розбиті дві бригади, більш ніж 100 "коробок" спалено,

– зауважив Світан.

Стратегічна мета окупантів на цьому напрямку – вихід на Курахове в тил мар'їнського угруповання, а також на Покровськ – в тил авдіївського угруповання; і на Добропілля – до краматорського та слов'янського угруповання.

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Натомість сам Вугледар – дуже перспективний напрямок для подальшого контрнаступу ЗСУ. Звідти можна буде атакувати окупантів та вийти західніше Волновахи на Маріуполь та загалом на Азовське узбережжя.

Україна готується до контрнаступу