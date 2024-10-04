Катастрофа російських морпіхів: BBC назвала втрати ворога у Вугледарі

Український Вугледар російські військові не могли взяти штурмом понад 2,5 роки. За цей час ворог втратив у боях за місто значну кількість своїх військ з елітних загонів морської піхоти.

Тільки 155 та 40 бригади морської піхоти могли втратити під Вугледаром понад 2 100 осіб з урахуванням тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти. Про це пишуть журналісти BBC.

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Якою ціною окупанти взяли Вугледар

Вугледар у Донецькій області вважається стратегічно важливим пунктом: він розташований на висоті, і українська армія могла звідти завдавати ударів логістичними шляхами противника.

Найбільш напруженими та кровопролитними були бої за місто восени 2022 та взимку 2023 року. Тоді ворог на штурм міста кинув свої елітні загони морської піхоти – 155 та 40 бригади "чорних беретів" за підтримки БМП і танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих та добровольців.

На основі відкритих даних журналісти змогли підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155 бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти.

Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у ​​Чечні. Серед загиблих – 19 офіцерів, зокрема, командир батальйону Цирен Лубсанов.

Також на основі відкритих даних змогли підтвердити загибель 72 солдатів і офіцерів 40 бригади "чорних беретів". Встановлене число втрат 155-ї та 40 бригад містить лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби змогли підтвердити. Реальна кількість "чорних беретів", які загинули під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою – тобто близько 570 осіб.

Кількість людей, які остаточно вибули зі строю через поранення в 155-й і 40 бригадах, може становити приблизно 1 400 осіб. А загальна кількість втрат "чорних беретів" під Вугледаром – до 2 100 осіб.

Штурми Вугледара також завдали серйозної шкоди мотострілецькому батальйону "Алга", сформованому в Татарстані та складеному з людей, які добровільно підписали контракт з російською армією вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 6 лютого третя рота "Алги" потрапила в засідку поблизу Вугледара. Щонайменше 27 військовослужбовців загинули, понад 60 було поранено.