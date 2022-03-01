У місті проблеми з видачею готівки та не працюють аптеки. Проте киянам надають гуманітарну допомогу.

До теми Сутички тероборони з диверсантами: у КМДА розповіли, як минула ніч у столиці

Захисники територіальної оборони знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи окупантів. Київ перебуває під постійною загрозою.

Київ 1 березня: дивіться відео



У Києві тривожно / Фото Катерини Гаценко, 24 канал У Києві тривожно / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



На вулицях майже немає людей / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Кияни шостий день живуть у війні / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Люди можуть отримати гуманітарну допомогу / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Що відбувається у магазинах столиці /



Люди розкупили алкоголь / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Люди мають проблеми з придбанням товарів / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що відбувається у Києві: дивіться відео



Залишки на полицях / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Місце, де мали бути фрукти / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Аптеки у місті не працюють / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Ще одна зачинена аптека / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Попередження у супермаркеті / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ситуація у столиці напружена: дивіться відео

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