На вулицях Маріуполя тривають бої: "азовці" знищили танк і "Рись" ворога

Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Бійці "Азову" знищили декілька одиниць ворожої техніки.

Відповідну інформацію розповіли у "Азові" станом на 15 годину 18 березня. Тобто на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Маріуполі бійці знищили ворожу техніку

Станом на 15:00 (мовиться про 18 березня – 24 канал) бійцями полку "Азов" було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 бойову броньовану машину "Рись", ще 1 танк було підбито,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що у місті надалі тривають запеклі бої захисників Маріуполя з окупантом. Бої йдуть й на вулицях.

"Військовослужбовці дають відсіч ворогу, що не припиняє атаки на Маріуполь своєю артилерією та авіацію. Боротьба за український Маріуполь триває!" – повідомили у "Азові".

Яка ситуація у Маріуполі 18 березня – дивіться відео