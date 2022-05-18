На вулицях окупованого Донецька з'явилися намальовані українські прапори

В окупованому росіянами Донецьку почали з'являтися українські прапори. Щоправда, поки що лише намальовані.

Фотодоказ розмістили на сторінці тероборони ЗСУ у фейсбуці. Жовтоблакитні прапорці "замайоріли" на мосту.

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Як зазначили у теробороні ЗСУ, фото зроблене у тимчасово окупованому Донецьку.

Національний спротив у дії,

– мовиться у повідомленні.

Користувачі соцмереж повідомили, що жовтоблакитні прапорці з'явилися на вулиці Щетиніна.



На вулицях Донецька з'явилися українські прапори / Фото з фейсбуку територіальної оборони ЗСУ

Яка ситуація на Донеччині

Російські військові продовжують вбивати мирних українців. Зокрема, 17 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 жителів Донеччини. Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1096 людей зазнали поранень.

Окупанти за добу вбили 7 жителів Донеччини

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Росія продовжує вбивати цивільних в Україні. За 17 травня окупанти вбили 7 мирних мешканців Донеччини:

2 – у Бахмутському,

2 – у Бахмуті,

1 – в Авдіївці,

1 – у Дробишевому,

1 – у Соледарі.

Ще 6 людей зазнали поранень. Окрім того, у Бахмуті 9 цивільним, пораненим на Луганщині, надали медичну допомогу.

Що відбувається на Сході

Як повідомили у штабі ООС, уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили:

36 житлових будинків,

6 промислових і фермерських підприємств,

супермаркет,

спортивну школу,

гуртожиток,

аптеку.

В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина). Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої.

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