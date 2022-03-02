Вважали батьком, а виявились гіршим за вітчима, – священники УПЦ МП звернулись до Кирила
Низка священників УПЦ МП записала звернення до патріарха Кирила та митрополита Онуфрія через замовчування війни Росії проти України. Хочуть вийти з московського патріархату.
Священники кажуть, що вважали Кирила "батьком", а він виявився гіршим за вітчима. Він злочинно замовчує війну в Україні та потурає Путіну.
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Хочуть відріктись від московського патріархату
Онуфрія просять скликати собор Української православної церкви. Збираються говорити про вихід церкви з московського патріархату та зміну канонічного статусу церкви.
Припиняємо поминати ваше ім'я за богослужіння в нашому храмі,
– заявили священники.
Вони додали, що мовчанням Кирило благословляє цю війну.
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