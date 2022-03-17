Вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, – Стефанчук про заяву Шольца щодо образ росіян

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Останній говорив про те, що нібито неприпустимими є образи росіян через війну.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Верховної Ради. Це трапилось 17 березня – на 22 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Майже 4 тисячі людей евакуйовано сьогодні гуманітарними коридорами, – Тимошенко

Стефанчук відреагував на слова Шольца, щоб "не ображали росіян"

Пане канцлер Олаф Шольц, ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику?

– сказав Стефанчук.

Додав: "А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?".

"Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", – підсумував глава Верховної Ради.

Шольц закликав "не ображати росіян"

У твітері Олаф Шольц заявив, що нібито "абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають або піддають фізичному насильству".

"Тому що це війна Путіна. Він один несе відповідальність за це", – написав Шольц.



Зеленський виступив перед німецьким Бундестагом – дивіться відео