Введення COVID-паспортів підтримує чверть українців, третина – проти: опитування

Близько чверті українців підтримують введеня COVID-паспортів, але понад третина виступає проти. Такій самій кількості байдуже на нововедення.

Кожен десятий українець ще не визначився зі своїм ставленням до коронавірусних паспортів. Лише 3% впевнені, що документ не потрібен взагалі.

До речі ЄС запустить COVID-паспорти вже у червні, Італія – у травні

Ставлення українців до введення COVID-паспортів

Підтримують – 27%;

Не підтримують – 34%;

Байдуже – 30%;

Важко відповісти – 9%.

У яких випадках українці вважають виправданим застосування паспортів

Для поїздок за кордон – 44%;

Для публічних заходів, спортивних змагань тощо – 4%;

Для поїздок по Україні – 3%;

У всіх аспектах повсякденного життя – 16%;

Паспорт не потрібен взагалі – 3%;

Складно відповісти – 30%.

Що відомо про запровадження COVID-паспортів

Паспорти вакцинації запустять у Євросоюзі в червні 2021 року. Вони міститимуть інформацію, що людину повністю щепили, про імунітет після хвороби та негативний тест.

Невідомо, коли з'являться такі документи в Україні. Ще у березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему відповідної "паспортизації".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у лютому запевнив, що технічна база готова до нововведень.

Опитування проводили у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Опитали 1804 респондентів у віці від 18 років. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком окупованих територій). Метод: особисте формалізоване інтерв'ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.