У Єврокомісії пояснили, як COVID-паспорт в ЄС вплине на безвізовий режим

Єврокомісія пояснила, що запровадження в країнах Євросоюзу COVID-паспорту не змінить безвізовий режим. Зокрема мовиться про безвіз з Україною, Молдовою та Грузією.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Єврокомісія на запит видання пояснила, яким чином цифровий зелений сертифікат (ЦЗС) вплине на пересування людей в Євросоюзі.
До теми Як буде працювати COVID-паспорт: Єврокомісія опублікувала рекомендації
Як нововведення вплине на переїзди в ЄС
У Єврокомісії розповіли, що відновлять поїздки як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити, і це буде безпечно.
Важливі поїздки з країни, яка не є членом Євросоюзу в ЄС дозволені при дотриманні умов тестування і карантину відповідно до рекомендації Ради, в той час як несуттєві поїздки зараз обмежені з більшості країн за межами ЄС. Відновлення поїздок буде залежати від епідеміологічної ситуації як в ЄС, так і за його межами. Країни, які зараз користуються безвізовим режимом в'їзду в ЄС, продовжать це робити,
– пояснили в ЄС.
Там також вкотре пояснили, що громадянин країни, яка не входить в ЄС, який може поїхати в Євросоюз, має можливість отримати ЦЗС.
"Громадянин країни, яка не є членом ЄС, може запросити ЦЗС у держави-члена, в яке він або вона направляється, надавши всю необхідну інформацію, включаючи надійний доказ вакцинації. Потім держава-член повинна оцінити, чи були надані надійні докази, і вирішити, чи видавати ЦЗС", – пояснюють в Єврокомісії.
Якщо комісія переконається, що третя країна видає сертифікати відповідно до міжнародних стандартів і систем, які сумісні з системою ЄС, то ухвалять "рішення про адекватність".
Тоді такі сертифікати третіх країн будуть прийматися на тих же умовах, що і ЦЗС. В обох випадках правила прийняття доказів вакцинації будуть такими ж, як і для громадян ЄС: повинні використовуватися вакцини, які отримали дозвіл на продаж в масштабах ЄС, але держави-члени можуть ухвалити рішення використовувати і інші вакцини додатково,
– роз'яснили в Єврокомісії.
Коротко про COVID-паспорт
- 17 березня у Єврокомісії розповіли, як буде працювати COVID-паспорт.
- У кінці березня в ЄС підтримали проєкт про запровадження COVID-паспортів для вільних подорожей.
- ЦЗС буде включати QR-код для гарантування безпеки і достовірності сертифіката. Також у ньому буде ім'я, дата народження, дата видачі, інформація про вакцину/тест/одужання та унікальний ідентифікатор сертифіката.
- 18 квітня Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.
- 22 квітня стало відомо, що Україна і Туреччина розгляне варіант взаємного визнання "паспортів вакцинації" проти коронавірусу.