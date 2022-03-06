Введення масових військ Росії більше не буде, – Арестович

В Офісі Президента раніше повідомляли, що ворог ввів війська на територію України на 90%. Проте збільшення не передбачене.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Як він зазначив, росіяни використовуватимуть лише те, що у них є.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Арестович: У ворога немає сил для оперативних дій

За словами радника глави ОП ворог настільки не сильний, наскільки він довгий. Їх дуже багато, а напрямок, який вони позначили на Півдні України, показує, що сили збереглися.

Введення великих масових військ більше не буде. Вони оперуватимуть, напевно, тим, що є зараз, перекидаючи їх з одного напрямку на інший,

– спрогнозував Арестович.

Також, як він зауважив, Путін чисто математично ввів 160 – 200 тисяч військ. Проте на таку кількість знайдеться приблизно 30 – 40 тисяч, якими вони спробують гнучко оперувати.

"Бойові дії поступово зміщатимуться в тактичний бік, тому що не вистачає сил для оперативних дій з обох сторін – як і в нас, так і в них. Проте тактичні бої ще будуть. Будуть запеклі", – розповів радник очільника ОП.

Зокрема, Арестович підкреслив, що невідомо до кінця, які ворог зберіг резерви. "Важко сказати", – додав він.

Арестович розповів про війська окупантів: дивіться відео (початок теми з 4:31)



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