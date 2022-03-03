Введення воєнного стану або мобілізації в Росії – так чи інакше ухвалять, – Фейгін

Завтра, 4 березня, російська держдума має зібратись на екстренне засідання, де ухвалюватимуть рішення про введення воєнного стану в Росії. Водночас планують оголосити мобілізацію.

Про такий крок мовиться вже кілька днів з моменту оголошення цього позачергового засідання. Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Схоже, що рішення ухвалять

За його словами, сьогодні, 3 березня, Дмитро Пєсков це спростував. Однак, як зазначив правозахисник – там були відмовки, він не сказав прямо, що цього не буде.

Вірити їм не можна – це брехуни, які стверджували, що ніякої війни з Україною не буде, введення військ і так далі. Тому все, що вони кажуть – нічого не вартує,

– заявив Фейгін.

Як зазначив правозахисник, всі говорять по-різному. Водночас в останню хвилину все може змінитися.

Схоже на те, що введення воєнного стану або мобілізації в Росії – так чи інакше ухвалять. Для цього є підстави,

– зауважив Фейгін.

Що буде у разі воєнного стану

Фейгін зазначив, що у випадку введення воєнного стану в Росії ймовірно:

перекриють кордони;

припинять дію окремих законів, які забезпечували права громадян;

введуть жорсткі вимоги щодо ЗМІ.

Обґрунтування закону

Вони все легко обґрунтують цим законом. Скажуть, що є зростаюча загроза через спецоперацію на території України, дії Заходу. ймовірність іноземного вторгнення (оскільки так вони розцінюватимуть спробу забезпечення безпольотної зони над Україною),

– повідомив правозахисник.

Водночас звернення президента Володимира Зеленського до Бухарестської дев'ятки – теж може викликати пряме зіткнення країн, якщо вони (Бухарестська дев'ятка – 24 канал) ухвалять рішення увійти на західну територію України для забезпечення коридорів, чи миротворчої місії.

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Крім того, Фейгін нагадав, що в Росії нікого й ніколи не хвилювало, як до цього поставляться. Ба більше, наскільки це все обґрунтовано.

Вони цю стадію "проїхали", а держдума – орган, який важить не більше, чим клінінгова компанія. Це не парламент у звичайному розумінні слова, а просто набір ідіотів, боягузів, брехунів і грабіжників, які сидять в держдумі, зображуючи парламент,

– зазначив правозахисник.

Навіщо нові призовники

Фейгін також додав, що введенням воєнного стану – обґрунтовуватиметься мобілізація росіян. Водночас з нею – досить складна історія.

За його словами, Росії потрібні нові людські ресурси, безумовно, враховуючи величезну кількість загиблих російських військових в Україні. Крім того, їм потрібно кидати нові сили для продовження бойових дій.

. Напередодні війни багато військових експертів говорили, що 150 тисяч військових – недостатньо, щоб захопити 40-мільйонну країну. Треба значно більше – хоча б 250 – 300 тисяч – тільки для ведення бойових дій, не кажучи вже про окупаційні сили, яких мало б бути від 500 до 700 тисяч.

"Це чомусь ігнорувалось. Говорили, що вони не нападуть, бо не мають такої кількості. Ну ось, вони зараз добирають цю кількість, щоб в окупованих територіях залишити гарнізони, створити частини, які контролюватимуть місцеве населення. Власне кажучи, виступатимуть карателями – репресивними органами", – зазначив правозахисник.

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Однак Фейгін зауважив, що Кремль також має продовжувати тримати громадян Росії скореними. Через масштаб держави – усі сили відвернути на Україну вони не можуть, оскільки треба у вуздечці тримати й своє 140-мільйонне населення.

Тому, можливо, я помиляюсь, але ймовірно саме для цього набирають нових призовників, резервістів і так далі,

– підсумував правозахисник.

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