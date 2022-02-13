Введення воєнного стану навіть не обговорювали, – нардеп

В Україні зростає напруга через загрозу російського вторгнення. Однак нардеп Ярослав Железняк заспокоїв українців і наголосив, що Верховна Рада навіть не обговорювала можливості введення воєнного стану.

Ярослав Железняк запевнив, що Верховна Рада працює у стандартному режимі. Однак з понеділка 14 лютого його можуть дещо змінити на фоні напруженості ситуації.

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Депутатів не евакуйовують

Ярослав Железняк наголосив, що зараз у суспільстві роздувають паніку через поширення фейків. За словами нардепа, чим грішать навіть його колеги.

Паніку активно роздувають, в тому числі й нардепи, які пересилають одне одному фейки, які ви потім бачите в ЗМІ,

– заявив Железняк.

Однак Железняк наголосив, що депутати залишатимуться працювати в Києві й про евакуацію мова не йде. Лише на 14 та 15 лютого керівників фракції просили забезпечити максимальну явку нардепів.

Як зараз працює Верховна Рада

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував звернення до українців, у якому закликав громадян зберігати спокій та вірити Збройним Силам України. Крім того, голова Верховної Ради зазначив, що зараз парламент працює у штатному режимі.

На 16:00 13 лютого планували зустріч керівників фракцій з силовими структурами, однак з невідомих причин, за словами Железняка, перенесли.

У понеділок, 14 лютого, "Слуга народу" проведе закрите засідання фракції, а 15 лютого відбудеться засідання Верховної Ради.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!