Введення жовтої зони: у Кабміні вже готують відповідні зміни

Денис Шмигаль вкотре заявив, що "найближчим часом країна перейде до жовтої зони". Прем'єр запевнив, що важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час селекторної наради. Вона стосувалась запобігання поширенню хвороби COVID-19.

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На нараді обговорили ключові зміни до постанови Кабміну №1236. Заявили, що "нововведення будуть ухвалені найближчим часом".

Денис Шмигаль розповів, що важливо вакцинувати колективи закладів освіти для того, щоб убезпечити дітей від хвороби. Він наголосив, що важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти.

Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до жовтої зони,

– заявив прем'єр.

Глава МОЗ запропонував, щоб обмеження жовтої й червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на заклади, в яких колектив та відвідувачі мають:

ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію;

дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест;

або довідку про перенесений протягом останніх кількох місяців коронавірус.

Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність,

– заявив Ляшко.

До речі, також МВС поновило перевірки на дотримання правил карантину. Минулого тижня обстежили 40 тисяч суб'єктів господарювання, склали 205 адмінпротоколів про порушення карантину. Ба більше, – винесли майже 3200 постанов щодо недотримання маскового режиму.

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