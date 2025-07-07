На війні за Україну героїчно загинув В'ячеслав Кузьмак з Умані
- В'ячеслав Кузьмак, навідник першої парашутно-десантної роти, загинув під час виконання бойового завдання.
- Прощання з Героєм відбудеться 7 липня в Умані, з відспівуванням у Свято-Троїцькій Церкві ПЦУ та похованням на Алеї Героїв.
Понад 3 роки триває український опір російській повномасштабній агресії. Наша країна продовжує зазнавати трагічних людських втрат.
5 липня, у суботу, в Уманській міській раді повідомили про загибель земляка В'ячеслава Кузьмака, передає 24 Канал.
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Непоправна втрата
38-річний В'ячеслав служив навідником першої парашутно – десантної роти першого парашутно – десантного батальйону, мав звання солдата.
Захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання.
Прощання з Героєм відбудеться 7 липня:
- 10:00
Прощання вдома за адресою: місто Умань, вулиця Кобзарева (Ширшова), 60.
- 11:00
Відспівування загиблого воїна у Свято – Троїцькій Церкві ПЦУ.
- 11:45
Відбудеться загальноміське вшанування воїна-захисника – "живий коридор" від Обеліску слави. Поховання на Алеї Героїв (Софіївська Слобідка).
Прошу долучитись до прощання з воїном, що захищав нашу свободу та незалежність. Вічна пам'ять Герою,
– закликала міський голова Ірина Плетньова
Нагадаємо, що у Нових Санжарах попрощалися зі Станіславом Поповичем, який загинув 3 липня у Полтаві внаслідок влучання ворожого безпілотника у будівлю ТЦК. У чоловіка залишилася дружина і троє дітей.