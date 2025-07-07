На війні за Україну героїчно загинув В'ячеслав Кузьмак з Умані

Понад 3 роки триває український опір російській повномасштабній агресії. Наша країна продовжує зазнавати трагічних людських втрат.

5 липня, у суботу, в Уманській міській раді повідомили про загибель земляка В'ячеслава Кузьмака, передає 24 Канал.

Дивіться також "Розуміла, що бачу його востаннє": спогади рідних про Валерія Гудзя – екскомандира 24 бригади

Непоправна втрата

38-річний В'ячеслав служив навідником першої парашутно – десантної роти першого парашутно – десантного батальйону, мав звання солдата.

Захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання.

Прощання з Героєм відбудеться 7 липня:

10:00

Прощання вдома за адресою: місто Умань, вулиця Кобзарева (Ширшова), 60.

11:00

Відспівування загиблого воїна у Свято – Троїцькій Церкві ПЦУ.

11:45

Відбудеться загальноміське вшанування воїна-захисника – "живий коридор" від Обеліску слави. Поховання на Алеї Героїв (Софіївська Слобідка).

Прошу долучитись до прощання з воїном, що захищав нашу свободу та незалежність. Вічна пам'ять Герою,

– закликала міський голова Ірина Плетньова

Нагадаємо, що у Нових Санжарах попрощалися зі Станіславом Поповичем, який загинув 3 липня у Полтаві внаслідок влучання ворожого безпілотника у будівлю ТЦК. У чоловіка залишилася дружина і троє дітей.