18-річний В'ячеслав став опікуном для 4 братів та сестер: родина почала нове життя в Києві

В'ячеслав Ялов із Донеччини став опікуном для чотирьох молодших братиків та сестричок. Їхню маму вбив ворожий снаряд.

Аби дітей не забрали до притулку, хлопець вирішив оформити на них опікунство. Після евакуації з Донеччини усі переїхали до Львівської області, а згодом – до Києва.

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Як проживає сім'я Ялових у столиці

Дізнавшись про ситуацію, в якій опинились В'ячеслав та його брати й сестри, багато людей вирішили допомогти. Відтак, сім'я змогла розпочати нове життя у Києві.

Розумію, що життя у них (братів та сестер – 24 Канал) не зупинилось. Я хочу, щоб ми, як і раніше, кудись їздили, зустрічали Новий рік разом,

– каже В'ячеслав.

Дітям у столиці допомогли зі школою та житлом. Ніколь займається спортивними танцями, Олівія – гімнастикою, Тимур ходить на плавання. Натомість сам В'ячеслав влаштувався на роботу і навчається на реабілітолога.

Як В'ячеслав опікується меншими братами та сестрами: дивіться відео

Виховувати дітей наодинці буває важко, розповідає хлопець. Однак В'ячеслав обіцяє зробити усе, щоб сім'я була міцною, а мама ними пишалася.

Хлопець також подякував усім за допомогу. Він вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України.

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