18-річний В'ячеслав став опікуном для 4 братів та сестер: родина почала нове життя в Києві
Джерело:"Радіо Свобода"
В'ячеслав Ялов із Донеччини став опікуном для чотирьох молодших братиків та сестричок. Їхню маму вбив ворожий снаряд.
Аби дітей не забрали до притулку, хлопець вирішив оформити на них опікунство. Після евакуації з Донеччини усі переїхали до Львівської області, а згодом – до Києва.
Читайте також "Чекали весну та мали мрії": російська ракета знищила будинок подружжя з Павлограда
Як проживає сім'я Ялових у столиці
Дізнавшись про ситуацію, в якій опинились В'ячеслав та його брати й сестри, багато людей вирішили допомогти. Відтак, сім'я змогла розпочати нове життя у Києві.
Розумію, що життя у них (братів та сестер – 24 Канал) не зупинилось. Я хочу, щоб ми, як і раніше, кудись їздили, зустрічали Новий рік разом,
– каже В'ячеслав.
Дітям у столиці допомогли зі школою та житлом. Ніколь займається спортивними танцями, Олівія – гімнастикою, Тимур ходить на плавання. Натомість сам В'ячеслав влаштувався на роботу і навчається на реабілітолога.
Як В'ячеслав опікується меншими братами та сестрами: дивіться відео
Виховувати дітей наодинці буває важко, розповідає хлопець. Однак В'ячеслав обіцяє зробити усе, щоб сім'я була міцною, а мама ними пишалася.
Хлопець також подякував усім за допомогу. Він вірить, що війна скоро закінчиться перемогою України.
В'ячеслав розповів, що у нього тепер є родина: дивіться відео
Історія В'ячеслава зворушила всю Україну: що відомо
- 15 березня 2022 року життя 18-річного Слави із селища Верхньоторецьке, що на Донеччині, змінилося вмить. Того дня хлопець із мамою поверталися додому. Раптом за кілька метрів від них прилетіло два ворожі снаряди.
- Хлопець згадує: "Упав другий снаряд, він оглушив, я відкриваю очі, мама лежить на боку і її останні слова: "Зі мною все добре". Я перевертаю… і там… Я все робив, щоб її врятувати".
- Він кликав на допомогу, перев'язував одягом рани, та врятувати маму не вдалося. 37-річна Марина загинула. Через цілковиту окупацію селища діти не змогли нормально поховати маму.
- За кілька днів Слава зібрав двох молодших братів та двох сестер і вивіз дітей від бойових дій. Евакуаційним потягом вони дісталися Львівщини. Тут хлопець оформив документи та став опікуном для молодших, щоб їх не забрали до дитбудинків, адже більше рідні у них немає.
- Олівії – 8, Ніколь – 11. Сестрички обожнюють старшого брата. Хоч інколи він може і насварити. У дівчат є ще два брати. 16-річний Данило і 10-річний Тимур. Нині вони усі починають життя з нової сторінки у новому місті.