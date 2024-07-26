Зінченко пояснив, чому показав язика доньці Фаріон

26 липня у Львові відбулося засідання у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. 18-річному підозрюваному обирали запобіжний захід.

У суді донька мовознавиці Софія Семчишин намагалася випитати у хлопця, чому він пішов на злочин. Підозрюваний показав жінці язика, у такий спосіб з посмішкою відповівши на її питання "проковтнув язик?".

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Зінченко прокоментував свою реакцію на слова доньки Фаріон

Після того, як засідання завершилося і суддя призначив юнаку запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою без права внесення застави, журналісти попросили затриманого пояснити свою негативну реакцію на слова дочки Фаріон.

Зінченко сказав, що це не була негативна реакція. Хлопець зазначив, що жінка спитала, в нього чи він проковтнув язика. Тоді підозрюваний вирішив продемонструвати на практиці, що язик в нього при собі.

До слова, Зінченко заперечив, що вбив ексдепутатку. Також, відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що не знає, як ставиться до Фаріон.

Відмовився коментувати підозрюваний й ставлення до неонацистських рухів. Водночас зазначив, що негативно ставиться до Путіна і його режиму.