Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів, як ставиться до неї
У підозрюваного у вбивстві Фаріон запитали, як він ставиться до мовознавиці. Відповідь була доволі лаконічною.
В'ячеслав Зінченко заявив журналістам, що не знає, як ставиться до Ірини Фаріон. Про це повідомляє 24 Канал.
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Коментар підозрюваного щодо Фаріон
Журналіст запитав: "Як ви ставитеся до Ірини Фаріон як до особистості, як до постаті?". На що підозрюваний у її вбивстві відповів "Ну, не знаю".
До слова, також він заявив журналістам, що "ніколи не вбивав і з Фаріон нічого не робив". Також після кількох неохочих відповідей щодо неї сказав, що більше не даватиме коментарів на цю тему. А ще Зінченко сказав, що не хоче співпрацювати зі слідством.
Як Зінченко ставиться до Росії
Підозрюваний також відмовився прямо відповісти на запитання про своє ставлення до Росії. Він заявив, що цікавився історією цієї країни, але до сучасного російського режиму ставиться "абсолютно негативно".
Також він відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів. Він аргументував це тим, що його позицію можуть спотворити.
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Головне з засідання суду
- Нагадаємо, що В'ячеслава Зінченка залишили під вартою у СІЗО на 60 днів без права вийти під заставу.
- Відомо, що він перебуватиме під вартою у Львові.
- Під час судового засідання підозрюваний відмовився давати свідчення. Його позицію висловлював виключно адвокат.
- Його адвокат після обрання запобіжного заходу заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду.
- Під час цього судового засідання адвокат просив про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
- Варто зазначити, що адвокат підозрюваного обрав приватного адвоката. Ним став Ігор Сулима, який неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держзраді. Зокрема, проросійського пропагандиста Руслана Коцабу. На рахунку цього чоловіка ще з десяток справ, в яких він виступав на захист підозрюваних у колаборантстві.