Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів, як ставиться до неї

У підозрюваного у вбивстві Фаріон запитали, як він ставиться до мовознавиці. Відповідь була доволі лаконічною.

В'ячеслав Зінченко заявив журналістам, що не знає, як ставиться до Ірини Фаріон. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коментар підозрюваного щодо Фаріон

Журналіст запитав: "Як ви ставитеся до Ірини Фаріон як до особистості, як до постаті?". На що підозрюваний у її вбивстві відповів "Ну, не знаю".

До слова, також він заявив журналістам, що "ніколи не вбивав і з Фаріон нічого не робив". Також після кількох неохочих відповідей щодо неї сказав, що більше не даватиме коментарів на цю тему. А ще Зінченко сказав, що не хоче співпрацювати зі слідством.

Як Зінченко ставиться до Росії

Підозрюваний також відмовився прямо відповісти на запитання про своє ставлення до Росії. Він заявив, що цікавився історією цієї країни, але до сучасного російського режиму ставиться "абсолютно негативно".

Також він відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів. Він аргументував це тим, що його позицію можуть спотворити.

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