Суд залишив Богуслаєва під вартою: його підозрюють у роботі на Росію
20 червня 2023, 18:49Читать новость на русском
Київський апеляційний суд 19 червня розглянув апеляцію Вячеслава Богуслаєва. Одіозного колишнього очільника АТ "Мотор Січ" підозрюють у роботі на Росію.
Богуслаєва залишили під вартою. Там він перебуватиме щонайменше до 17 липня 2023 року.
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За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного – без задоволення,
– мовиться у повідомленні.
Богуслаєв просився на обмін з Росією
- Раніше стало відомо, що зрадник Богуслаєв, якого підозрюють у роботі на ворога, просив додати його у список на обмін з Росією. В Офісі Президента наголосив: він має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що цим листом з проханням Богуслаєв сам підтвердив, що є російським агентом. У ГУР відмовлялися коментувати можливість обміну.