Суд залишив Богуслаєва під вартою: його підозрюють у роботі на Росію

Київський апеляційний суд 19 червня розглянув апеляцію Вячеслава Богуслаєва. Одіозного колишнього очільника АТ "Мотор Січ" підозрюють у роботі на Росію.

Богуслаєва залишили під вартою. Там він перебуватиме щонайменше до 17 липня 2023 року.

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За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного – без задоволення,

– мовиться у повідомленні.

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